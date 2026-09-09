Рубіо не виключає відновлення переговорів України та Росії найближчими тижнями

Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що найближчими тижнями може з’явитися можливість розробити план дій для відновлення переговорів між Україною та Росією. Водночас він наголосив, що суттєві перешкоди для цього залишаються.

Про це Рубіо заявив під час пресконференції з журналістами в Колумбії.

За словами держсекретаря, переговори за участю американських посланців у Києві та Москві, що відбулися цими вихідними, були змістовними. Сторони запропонували нові ідеї, а також продемонстрували певну відкритість до пропозицій.

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"Я не хочу бути надмірно оптимістичним, але я також і не песимістичний щодо того, що є можливість у наступні кілька тижнів розробити план дій для відновлення переговорів і досягти рішення, прийнятного для обох сторін", – сказав Рубіо.

Водночас він застеріг, що попереду ще багато роботи.

Що передувало?

5 вересня спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідали Москву, де зустрілися з Володимиром Путіним, а згодом прибули до Києва. У столиці України вони провели три раунди переговорів із Володимиром Зеленським та представниками ЄС.

За підсумками перемовин у Києві президент Зеленський сказав, що територіальне питання залишається актуальним. Зі США, а також радниками з питань нацбезпеки Німеччини, Франції і Великої Британії обговорили ППО, зимовий пакет підтримки і подальші дипломатичні зустрічі. За кілька тижнів може відбутися нова зустріч разом з США і країнами Європи.