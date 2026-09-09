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На Херсонщині за добу через російські атаки загинуло дві людини, ще 15 поранено

Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі

На Херсонщині за добу через російські атаки загинуло дві людини, ще 15 поранено
Фото: nikvesti.com

У Херсонській області через російську агресію загинули дві людини, ще 15 - дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. 

Під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Наддніпрянське, Сонячне, Придніпровське, Комишани, Білозерка, Станіслав, Олександрівка, Томина Балка, Новодмитрівка, Дніпровське, Благовіщенське, Миролюбівка, Посад-Покровське, Дар'ївка, Інгулець, Зарічне, Чайчине, Ясна Поляна, Вітрове, Микільське, Інгулівка, Понятівка, Лиманець, Іванівка, Токарівка, Берислав, Новорайськ, Урожайне, Костирка, Вірівка, Любимівка, Нововоронцовка, Нововоскресенське, Хрещенівка, Шевченківка, Петропавлівка, Бургунка, Новомиколаївка, Чарівне, Михайлівка, Монастирське, Ольгівка, Осокорівка, Тягинка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, магазин та приватні автомобілі.

Також учора зі звільнених громад регіону евакуювали 11 людей.

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