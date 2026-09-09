Вночі ворог бив по шести районах Київської області (доповнено)

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Уночі і вранці 9 вересня армія ворога атакувала декілька районів Київської області: Білоцерківський, Броварський, Бориспільський, Фастівський, Обухівський і Бучанський. У Білій Церкві під ударом перебувало підприємство харчової промисловості, повідомили в ДСНС.

Рятувальники ліквідовували наслідки протягом цілої ночі. Пожежу локалізували.

«Робота надзвичайників ускладнювалася частими повітряними тривогами та загрозою повторних російських ударів», – йдеться у повідомленні.

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Фото: ДСНС України Facebook Рятувальники ліквідовують пожежу після удару

Роботи тривають.

Голова ОВА Тимур Ткаченко надав більше інформації про наслідки атак по районах протягом 8 вересня і ночі 9 вересня.

«Лише за останню добу росіяни вбили двох людей. Ще 7 людей отримали поранення, серед них – двоє дітей», – сказав він.

У Броварському районі ушкоджено господарське приміщення, поранено двох людей. У Білоцерківському пошкоджено виробниче приміщення і багатоповерховий будинок. У Обухівському пошкоджені приватні будинки, виробниче й адміністративне приміщення, багатоповерхівка та 7 автомобілів.

У Бориспільському районі пошкоджені приватний будинок і 2 автомобілі. Постраждала дитина.

У Бучанському районі пошкоджені 8 приватних будинків, складські та виробничі приміщення, 3 автомобілі. Четверо людей постраждали, серед них дитина. Двоє людей загинули.

«Загалом в області пошкоджений 31 об’єкт, зокрема 11 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 5 виробничих і складських приміщень, адміністративна та господарська будівлі, а також 12 автомобілів», – сказав Ткаченко.