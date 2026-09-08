Фестивальну карту осені формуватимуть повернення до Києва Гогольфесту, фінал Фестивалю-Премії «ГРА» та програма «Мельпомени Таврії». У цьому огляді ми зібрали головні прем’єри та проєкти з вересня по листопад – від державних та незалежних театрів.

Цього сезону київські театри говоритимуть про пам’ять і травму, війну та її наслідки, свободу вибору, жіночу оптику, дорослішання, пошук близькості і людяності. Помітним стає інтерес до мюзиклів, рок-опер і концертних форматів, а також до вистав-досліджень, в яких театри не розповідають готову історію, а разом з командою та глядачами намагаються розібратися в певному досвіді, темі чи явищі.

Осінь у столичних театрах починається з акцентом на нові формати та міжінституційні копродукції. Свіжі роботи представлять режисери і режисерки, за якими уважно стежить спільнота: Іван Уривський, Тамара Трунова, Давид Петросян, Олеся Шляхтич, Станіслав Мойсеєв, Раду Поклітару. Серед очікуваних прем’єр – КΑΣΣ_ΑΝΔΡΑ (“Кассандра”), спільний проєкт театрів Лесі Українки та Івана Франка за участю польської команди на чолі з режисером Ґжеґожем Яржиною, та прем’єра нової роботи Opera Aperta у Берліні. Паралельно театри продовжують активно відкривати сучасну українську прозу – Євгенію Кузнєцову, Анастасію Левкову, а також драматургію – Ніну Захоженко, Люду Тимошенко, Олексія Доричевського, Аліну Сарнацьку.

НАЦІОНАЛЬНІ ТЕАТРИ

Національна опера України

Фото: надане автором

Осінь у Національній опері розпочнеться з балетних прем’єр. 10 та 11 вересня покажуть «Варіації Доніцетті» Олексія Ратманського – одноактний неокласичний балет Джорджа Баланчина на музику з опери «Дон Себастьян» Гаетано Доніцетті. У репертуарі також йде «Елегія воєнного часу» Ратманського, яка ввійшла до афіші театру з 2024 року. Також Опера готує нову постановку «Чарівної флейти» Моцарта, над нею працює режисер Іван Уривський. Серед нових робіт театру – балет «Сніг у Флоренції» Олесі Шляхтич за мотивами драматичної поеми Ліни Костенко, прем’єра якого відбулася в межах ХІ Міжнародного фестивалю «Оксамитовий сезон» в Одесі.

Національна оперета

Фото: надано театром Національна оперета

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Оперета відкриває осінній сезон не лише театральними прем’єрами. 8 вересня в Андріївській церкві відбудеться концерт «Голоси століть: українське та німецьке бароко», створений спільно з Національним заповідником «Софія Київська». У програмі – духовні твори українських композиторів Максима Березовського та Дмитра Бортнянського, а також музика Йоганна Себастьяна Баха, Йоганна Адольфа Гассе та Георга Філіпа Телемана. У цьому концерті українське та німецьке бароко постане як діалог, що демонструє багатство та взаємозв’язок європейської культури. За диригентським пультом – Флоріан Ціммер та Діліавер Осман. Восени театр розпочне репетиції мюзиклу «Sweet Charity /Мила Чаріті» Кая Колмена (музика), Ніла Саймона (лібретто) і Дороті Філдс (тексти пісень). Це історія про Чаріті Гоуп Валентайн, добру, романтичну й трохи наївну дівчину, яка працює танцівницею в нью-йоркському танцювальному клубі і, попри всі негаразди, постійно намагається знайти щастя, навіть коли життя дає їй приводи перестати вірити в нього.

Національна філармонія України

Фото: надане філармонією

У листопаді Національна філармонія представить результат співпраці з Львівським театром «Воскресіння» – виставу «Будинок гармонії» Ілони Елтек. Прем’єра відбудеться 3 листопада, постановку здійснює Надія Агєєва-Швед, а сценографію створює Мілана Скорик (донька композитора Мирослава Скорика). В основі вистави – історія геніального архітектора, який отримує замовлення на проєкт «Будинку гармонії» і на три місяці усамітнюється разом із матір’ю, дружиною та донькою. Поступово робота над ідеальним простором перетворюється на психологічне випробування для родини. Вистава досліджує крихкі межі людського розуму, волі й природу творчості, поєднає новостворену музику та драматичну дію, а після київської прем’єри вирушить на сцену «Воскресіння» у Львові.

Театр Лесі Українки

101-й сезон Театр Лесі Українки відкрив поетично-спокусливою драмою «Камінний господар. Сценічні читання» у постановці Ольги Гаврилюк та сценічним триптихом «Леся Українка. Епізоди» у виконанні студентів КНУТКіТ ім. І.К. Карпенка-Карого. Але головною прем’єрою вересня стане КΑΣΣ_ΑΝΔΡΑ – спільна робота Театру Лесі Українки та Театру Франка, польського Teatr Polski та ГО «Скена». Постановку здійснив Ґжеґож Яжина, текст за творами Лесі Українки, Гомера, Есхіла, Евріпіда та Жана-Поля Сартра створили Роман Павловський-Фельберг та Ґжеґож Яжина. Це класична і водночас актуальна історія про жіночий досвід війни: про нерозказаний біль тих, хто проти власної волі опинився під владою завойовників, і про тиху, вперту силу – бажання зберегти ідентичність навіть тоді, коли вона не здатна подолати ворожих укріплень. Прем’єра відбудеться 12–13 вересня на Основній сцені театру.

Фото: надано автором Афіша вистави КΑΣΣ_ΑΝΔΡΑ

У жовтні театр відзначатиме 100-річчя і представить соціально-мистецький проєкт «За Перекопом є земля» за романом Анастасії Левкової, режисер – Ігор Білиць. Проєкт передбачає не лише виставу, а й мистецьку лабораторію та відкриті розмови. Проєкт здійснюється за підтримки Українського культурного фонду. Роман Анастасії Левкової за останні роки став одним із найважливіших сучасних художніх текстів про Крим; він розповідає про життя півострова через особисті історії людей різних національностей. Майбутня вистава досліджуватиме теми пам'яті, ідентичності та співіснування культур, а також покаже, як великі історичні події впливають на життя окремої людини.

Фото: Світлана Деркач Репетиція вистави 'За перекопом земля'

Ще одна нова робота осені – «Вампірський бал на Перкалабі», мюзикл режисерки Вероніки Літкевич за п’єсою Люди Тимошенко з музикою Дмитра Сарацького. Через поєднання української міфології, гумору та музики вистава підіймає теми молодіжної ідентичності, емоційної близькості, прийняття різноманіття та відповідальності перед суспільством. Водночас мюзикл звертається до проблем екологічної кризи, виснаження природних ресурсів, токсичних суспільних моделей і втрати зв'язку людини з природою, пропонуючи осмислити ці виклики у легкій, дотепній та видовищній театральній формі.

Молодий театр

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У Молодому театрі восени з’явиться сценічна версія «Хмар» Івана Нечуя-Левицького у постановці Станіслава Мойсеєва, яку реалізують за підтримки Українського культурного фонду. Інсценізацію створив драматург Андрій Бондаренко, над музикою працював композитор Олександр Чорний. Це перше звернення режисера до цього твору, який на сцені переосмислює драму про людські стосунки та внутрішні конфлікти. Прем’єра відбудеться 29–30 жовтня. Ще одна нова робота театру – документальний проєкт «Молоді» Андрія Мая. Це вистава-дослідження про дорослішання, зміни, трансформації, потенціал і прагнення людини. Тема майбутньої постановки формується безпосередньо в процесі роботи через особисті історії учасників, рух, звук і дослідження тіла як важливої частини вираження. Над пластичним рішенням працює Віктор Рубан, за роботу зі звуком відповідає Олександр Чорний. Прем’єра запланована на листопад.

Фото: надане театром Репетиції вистави 'Хмари'

Цього сезону в театрі планують проведення конкурсу режисерсько-сценографічних проєктів «Ініціація», покликаного відкрити нові імена в українському театрі та створити умови для їхньої подальшої співпраці з Молодим театром. Стартує конкурс восени. А ще Молодий театр цієї осені стане партнером фестивалю «Тиждень актуальної п’єси».

Театр Франка

Театр Франка відкрив 107-й сезон виставою «Одіссея~Меотида» Івана Уривського – про пам’ять і повернення, про шлях героя, який проходить крізь час, втрати й випробування, щоб знову знайти свою землю та себе. Наступні покази заплановані на 8 і 9 вересня. Загалом цей сезон театр планує присвятити пам’яті людей, які формували театр і країну, та пам’яті про події, які змінили українців.

Фото: Юлія Вебер Після прем'єри вистави 'Одіссея~Меотида'

У вересні Давид Петросян поставить «Будь мужиком» за п’єсою Наталії Торжевської, яка працює з соромом як темою і методом та проблематизує соціальні та гендерні стереотипи. У жовтні режисерка Вероніка Літкевич представить «Міленіалку» за п'єсою Ніни Захоженко – історію про покоління, яке дорослішає у світі постійних змін, шукає власний голос, любов і своє місце в ньому.

Фото: Юлія Вебер Театр Франка репетиція вистави 'Juli.ETA'

У листопаді на сцені Франка покажуть КΑΣΣ_ΑΝΔΡΑ– виставу, про яку ми писали вище. Прем’єрні покази заплановані на 20–21 листопада. Ще одна листопадова прем’єра – «Жир» за п’єсою Аліни Сарнацької у постановці Наталії Торжевської, створена у співпраці з Театром Ветеранів. Його прем’єра відбудеться 28 листопада. В листопаді також планують прем'єру вистави «Juli.ETA» – сучасного переосмислення актором і режисером Павлом Шпегуном шекспірівської драми.

ДЕРЖАВНІ ТА КОМУНАЛЬНІ ТЕАТРИ

Театр на лівому березі

Театр на лівому березі відкриває сезон прем’єрою світового театрального хіта «З цією виставою щось не так», а вже у вересні представить «Терапії» литовської драматургині Бірюте Капустінскайтє у постановці Артема Мяуса, минулорічного переможця фестивалю «Митниця. Нова Режисура». Вистава розповідає про шістьох жінок, які намагаються підтримати одна одну у складні періоди життя. Прем’єра пройде 12 та 13 вересня.

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Фото: надано автором

З 2 по 4 жовтня у театрі відбудеться фінал фестивалю «Митниця. Нова Режисура», який цього року фокусується на роботі для молоді і з молоддю. Цього разу у фіналі тексти «Я, Космо» та «Твоя Клементина» американської драматургині Карлі Соросяк, а переможець отримає можливість поставити виставу на сцені театру наступного сезону.

Фото: надано автором Театр на лівому березі _Не розходьтесь.

Ще одна осіння прем’єра – «Не розходьтесь. Трипілля» Тамари Трунової, частина проєкту «Україна. Світ Трипілля», яку реалізують за підтримки УКФ. Вистава пропонує подивитися на сучасну Україну крізь досвід цивілізації, що існувала на цих територіях тисячі років тому. Незабаром розпочнуться репетиції вистави.

Театр на Подолі

Театр на Подолі відкрив 40-й сезон виставами свого засновника Віталія Малахова. Восени тут готують одразу кілька нових постановок. У жовтні Андрій Приходько представить «Тисячу і одну ніч», звертаючись до східної казки як до простору, де сьогодні особливо потрібні історії про надію та уяву. Ще одна прем’єра – OPUS №13 за мотивами «Патетичної сонати» Миколи Куліша у постановці Станіслава Іванова, який обіцяє переосмислення відомого тексту. А для сімейної аудиторії театр готує «Момо» за романом Міхаеля Енде, постановник – німецький режисер і художник Андреас фон Шліппе. Це історія про час, дружбу, увагу до іншої людини та те, що ми втрачаємо, коли постійно кудись поспішаємо.

Київ Модерн-балет

Фото: надане автором

Київ Модерн-балет відкрив 21-й сезон «Травіатою» Раду Поклітару на музику Джузеппе Верді, а першою прем’єрою буде балет «Лускунчик. Версія». Постановка Поклітару з музикою Олександра Родіна повертається до казки Гофмана, а не до пізнішої версії Олександра Дюма. Вистава досліджуватиме приховані прояви ранніх бажань і страхів, заглиблюватиметься у дитячу психологію. У жовтні колектив братиме участь у Міжнародному фестивалі The 31st International Baltic Ballet Festival в Ризі (20 жовтня). Також вперше після початку повномасштабного вторгнення театр планує поїхати в гастрольний тур Європою.

Київська опера на Подолі

Фото: надане автором

45-й сезон Київської опери відкриє 11 вересня одна з найпомітніших музичних прем’єр осені – рок-опера «Ісус Христос – Суперзірка» Ендрю Ллойда Веббера і Тіма Райса. Постановку здійснив Віталій Пальчиков, диригент-постановник – Євген Воронко. Лібрето прозвучить українською мовою у перекладі Дмитра Тодорюка. Це не просто історична чи релігійна драма, а висвітлення людської природи через призму дуальності світу, циклічності часу та рушійної сили безумовної любові. Роль Ісуса по черзі будуть виконувати Арсеній Журавель, Данило Коток і Сергій Тягнирядно, Юди – Юрій Годо, Максим Онанко. Ще два покази відбудуться 12 і 13 вересня. Також театр традиційно продовжує співпрацю з продюсерами Ігорем та Оленою Волошиними: 9, 10 та 11 жовтня хор та оркестр Київської опери виступатимуть на сцені Палацу «Україна» з новою програмою The Rock Symphony Orchestra.

Малий театр

Восени Малий театр розпочне роботу над «Епосом» у режисурі Дмитра Весельського: намагатимуться створити своєрідний метавсесвіт й уявити, що сталося б, якби герої Домонтовича, Підмогильного, Хвильового та інших авторів могли зустрітися, товаришувати, конфліктувати чи закохуватися одне в одного. Твори української літератури початку ХХ століття стануть точкою відштовхування, але сценічний матеріал народжуватиметься методом devised theatre – безпосередньо в процесі спільної роботи режисера та команди. «Епос» задуманий як site-specific проєкт: театр планує не обмежувати виставу традиційним сценічним майданчиком і залучити різні простори театру та простір за межами сцени. Також восени театр анонсує нові події та формати в межах освітнього проєкту «Театр у контексті».

Театр «Золоті ворота»

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Влітку колектив розпочав репетиції вистави «Розенкранц і Гільденстерн мертві», яку втілює режисерка Тетяна Костинюк. Проєкт реалізують за підтримки УКФ, прем'єра запланована на 17–18 жовтня. В основі – однойменний твір британського драматурга Тома Стоппарда, який будує сюжет навколо шекспірівського «Гамлета». У центр сюжету автор ставить двох епізодичних шекспірівських персонажів, імена яких важко вимовити і ще важче запам'ятати. Відтак Розенкранц і Гільденстерн намагаються з'ясувати, частиною якої історії стали їхні життя. Режисерка планує експериментувати із формою та продовжувати досліджувати теми, до яких уже зверталася в попередніх своїх виставах.

Фото: надано театром Команда вистави «Розенкранц і Гільденстерн мертві».

У жовтні театр братиме участь у фестивалі Ukrainian Theater Festival SoloFEST у Мюнхені з виставами Brecht.Cabarett, «Білка, яка прожила 100 років» і «Бери од жизні всьо». Також колектив поїде на гастролі у Прагу, Познань і Варшаву з «Білкою…», у Львів, Полтаву, Дніпро і Одесу з «Тигроловами».

Луганський театр у Києві

З 16 по 20 вересня в приміщенні театру відбудеться показ вистав Фестивалю «Гогольфест». Сам Луганський театр представить виставу «Бука». У вересні колектив поїде на гастролі до Івано-Франківська, а на жовтень запланував випустити прем’єру вистави «ПО» за творами Едгара Аллана По. Режисер Влад Писарев досліджує страх як стан, що поступово стає частиною повсякденності. Що відбувається з людиною, коли страх перестає бути винятком? Як вона звикає до постійної присутності смерті – і, водночас, продовжує жити, жартувати, розповідати свої історії?

Фото: надане театром Під час репетиції 'ПО'

З 22 по 25 жовтня театр візьме участь у Міжнародному фестивалі американської драматургії FIDAB у Бельцях (Молдова), де представить «ПО» та дитячий мюзикл «Коти-біженці». Фестиваль відбудеться на сцені Національного театру імені Васіле Александрі за участю театрів Молдови, Румунії та України.

Театр на Печерську

Наприкінці листопада Театр на Печерську планує випустити прем’єру «Драбини» за однойменним твором Євгенії Кузнєцової. Роман отримав літературну премію «Книга року BBC – 2023» і перекладений польською та македонською мовами. Авторка працювала з театром над інсценізацією, постановку здійснює режисерка Ольга Ларіна. В основі сюжету – історія Толіка, який задовго до повномасштабного вторгнення купив віллу в Іспанії і жив там сам. У 2022 році його дім став прихистком для родичів та їхніх домашніх улюбленців, які намагаються прижитися під одним дахом у чужій країні та знайти опору в новій реальності.

Театр «Берегиня»

Восени театр представить прочитання «Ґражди» Олега Михайлова, про яку ми писали у попередньому анонсі. А в листопаді – виставу за п’єсою Ігоря Юзюка «Літепло» у постановці Тетяни Авраменко. Це друга постановка в межах циклу «Фольклор. Театр. Регіони», і цього разу звучатимуть пісні Київщини.

Фото: надано театром Театр Брегиня Колектив на фестивалі ЕнеїдаФест

У жовтні колектив запланував прем’єру концертної програми «Боротися будемо!», яка буде присвячена героїчній тематиці та стане продовженням теми, що звучала в концертній програмі до дня Революції Гідності. У ній представлять козацькі, стрілецькі, повстанські та пісні патріотичного характеру. Автор концепції та хормейстер – Іван Сінельніков.

ТЮГ

Фото: надано автором

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2–4 жовтня Театр юного глядача на Липках представить прем’єру мюзиклу «Тіні забутих предків» за однойменною повістю Михайла Коцюбинського. Автор інсценізації та режисер – Ігор Білиць, сценографка й художниця костюмів – Анна Машковська, над пластичним рішенням працює Денис Григорук, над музичним – Анастасія Тютюнник. У цій версії Іван та Марічка стають своєрідними «фріками» власного середовища – людьми, які відмовляються жити за нав’язаними правилами й стереотипами. Їхня історія перетворюється на розмову про свободу вибору, право залишатися собою та ціну, яку доводиться за це платити.

Театр на СОЛОм’янці

Наприкінці вересня колектив випустить прем’єру вистави «МІЖ» за п’єсою французького письменника Еріка-Емманюеля Шмітта «Готель між двох світів». Виставу про життя, цінність якого іноді стає очевидною лише на його межі, ставить керівниця і режисерка театру Аліна Чуєшова. У виставі герої опиняються у дивному просторі між життям і смертю, де час втрачає сенс, випадкові зустрічі стають вирішальними, а право повернутися назад має далеко не кожен.

НЕЗАЛЕЖНІ ТЕАТРИ

Opera Aperta

11 вересня в Італії на Міждисциплінарному фестивалі сучасної культури та мистецтва TRANSART у місті Больцано Лабораторія Opera Aperta покаже свою попередню прем’єру – Mōdraniht. Songs of Winter War. Цього року в програмі фестивалю також вистави Флорентіни Гользінгер (Stadion Etude), Ромео Кастелучі (Credere alle maschere), театральної групи Rimini Protokoll (Book A Scientist) та інших митців.

Фото: надано автором

17 вересня Opera Aperta відкриє сезон Нойкельнської опери у Берліні світовою прем'єрою вистави VOX HUMANA. Ein Singspiel. Відбудеться 13 показів, які триватимуть до 18 жовтня. Над виставою працюють Ілля Разумейко (текст, теорія, простір), Роман Григорів (композиція, музичне керівництво), Марічка Штирбулова та Денніс Депта (драматургія), Валерія Виноградова (електронна музика), Катерина Маркуш (костюми). Творці визначають її як «ризоматичну оперу», що балансує між різними часами та просторами, об’єднуючи на сцені та за її межами лікувальну вокальну школу, поп-ритуал, лекцію з теорії перформансу та постдокументальний театр. Це продовження роботи Opera Aperta на перетині опери, перформансу, сучасної музики та театрального дослідження.

ТОТЕАТР

Першою прем’єрою нового сезону в «ТОТЕАТРі» стане «Щоденник жінки зі зморшками», показ якої заплановано на 2 жовтня на сцені НТЦМ імені Леся Курбаса. Режисерка – Олена Вахрамєєва, композиторка, музикантка, імпровізаторка – Рена Дахно. Вистава досліджує хто така жінка зі зморшками, наскільки важливою для жінки є молодість і краса, які вважають великою цінністю у нашому суспільстві. А також – чому зморшки часто сприймають як ознаку втрати, що приходить після молодості, і які нові досвіди, свободи, страхи й відкриття з'являються разом із віком.

Фото: надано автором

А ще «ТОТЕАТР» спільно з берлінською асоціацією Cultural Workers Studio та ужгородською ГО «Неємія» розпочали роботу над міжнародним проєктом Split Home за підтримки програми Culture Helps. Проєкт досліджує досвід українських жінок, які залишилися в Україні, стали внутрішньо переміщеними особами, виїхали за кордон або повернулися. Його мета – знайти спільне між різними досвідами війни, точки розділеності й «містки» для діалогу та взаємної підтримки. На основі дослідження, особистих свідчень та архівних матеріалів буде створено художньо-документальну виставу у режисурі Олени Вахрамєєвої та Річарда Петтіфера, яку покажуть у Києві та Берліні.

Театр Драматургів

Наприкінці серпня Театр Драматургів відзначив п’яту річницю від заснування. Це був дводенний фестиваль з розмовами про драматургію, читанням п'єс і зустрічами з людьми, без яких ці п'ять років були б неможливими. На фестивалі можна було поспілкуватися з драматургами і драматургинями – Максимом Курочкіним, Наталкою Ворожбит, Катериною Пеньковою, Оксаною Гриценко, Юлією Гончар, Оленою Гапеєвою та іншими. Читали нові п’єси: “Про що ця п’єса” Наталки Ворожбит, “Хочу мільйон” Аліни Сарнацької та “Відьма. Хронотоп” Андрія Бондаренка.

Фото: з фейсбук-сторінки театру-

У новому сезоні, наприкінці вересня, театр представить прем’єру вистави за текстом Аліни Сарнацької «Хто любов та мужність поєднав» у режисурі Олекси Гладушевського.

Театр «Особистості»

Новий сезон театру, який розпочнеться 20 вересня, матиме слоган «12 років. Бути собою». Першою прем’єрою стане інтелектуальний трилер Sleuth за п’єсою англійського драматурга Ентоні Шаффера. Це іронічна та непередбачувана історія, у якій гра поступово перетворюється на небезпечне протистояння. Режисерка постановки – Марія Писаренко. Прем’єра запланована на листопад.

Пароль: Театр

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Фото: надано автором

12 вересня у «Пароль: Театр» відбудеться прем’єра вистави «Собор Паризької Богоматері. Реквієм за людяністю» за мотивами роману Віктора Гюго. Це не сценічна версія відомого мюзиклу, а самостійне переосмислення роману про людяність, яка руйнується під тиском байдужості, фанатизму та колективної жорстокості. У виставі оживатимуть горгулії, а одним із центральних візуальних образів стануть восьмиметрові крила. Постановку здійснює разом із молодою командою Альона Ковтун – режисерка, засновниця та художня керівниця театру. Наступні покази заплановані на 18 жовтня та 15 листопада.

ТЕАТРАЛЬНІ ПОДІЇ

Гогольфест

Фото: надане автором

Гогольфест після дев’яти років повертається до Києва. З 16 по 20 вересня фестиваль сучасного мистецтва відбудеться у МЦКМ. Команда запланувала задіяти весь комплекс – від основної будівлі та внутрішніх дворів до саду й мистецького сквоту в колишньому «Кінопалаці». Утім, через складну безпекову ситуацію в Києві, програму вирішили скоротити і основні події перенести на весну. Однак кінопокази та візуальна програма відбудуться в заплановані дати. У «Кінопалаці» створять резиденцію арт-спільноти «Нагірна» та «Арт-сквот»; участь візьмуть студенти ліцею мистецтв під керівництвом художниці Алевтини Кахідзе – вони створять інсталяції в кімнатах і на сходах. Окрему інсталяцію для фестивалю створить художник Нікіта Кадан.

Спілка театральних діячів (НСТДУ)

Національна спілка театральних діячів України восени продовжує працювати як професійна та освітня платформа для театрального середовища. У вересні відбудеться резиденція TEXT/BODY LAB, присвячена взаємодії тексту, тіла, руху, простору та звуку; у жовтні – чотириденний інтенсив «Технічні аспекти створення вистави» та ХХХ Всеукраїнський конкурс молодих акторів імені Лесі Українки в Луцьку. Восени також завершиться черговий етап Opera Bridge Lab для музичних режисерів, а в Києві відбудеться майстерклас із драматерапії від Майкла Рейсмана. Кульмінацією сезону стане проведення фіналу VIII Фестивалю-Премії «ГРА».

Фестиваль-Премія GRA

Шортліст цьогорічної «ГРИ» поєднує вже відомі імена українського театру з новими учасниками фінального етапу. Із 92 заявок експертна рада відібрала 14 вистав із шести міст України. П’ять колективів – з Хмельницького, Києва, Львова та Вінниці – вперше потрапили до фіналу. Ще одна тенденція, яку можна простежити за історією «ГРИ»: зростання жіночої присутності серед номінанток.

Фото: Артем Галкін Фестиваль-Премія ГРА

У цьогорічному шортлісті роботи таких режисерок як Оксана Дмітрієва, Ольга Семьошкіна, Тамара Трунова та Світлана Федєшова, а також драматургинь – Ніни Захоженко, Аліни Сарнацької та Марини Бортник-Гулеватої. У листопаді фіналістів наживо перегляне міжнародне журі, яке визначить лауреатів у семи загальних та восьми індивідуальних номінаціях. У шортлісті традиційно представлені драматичні вистави великої і малої сцен, музичні й танцювальні постановки, перформативні форми, постановки для дітей та роботи, що осмислюють досвід російсько-української війни. Через безпекову ситуацію оргкомітет розглядає і прораховує різні варіанти проведення фінального етапу - показу вистав наживо для міжнародного журі.

Мельпомена Таврії

«Мельпомена Таврії» цього року відбудеться вже у 28-ме і проходитиме з 12 до 19 вересня у Херсоні, Миколаєві та Києві. Фестиваль, що народився у Херсоні, продовжує адаптувати формат до реалій війни: цього року учасники отримали персональні запрошення від оргкомітету. Традиційно протягом фестивалю працюватимуть Освітня платформа, Літературна та Музична сцени. Частина програми відбудеться у Києві. Вистави покажуть Театр Лесі Українки – «Смерть комівояжера», Театр Франка – «KING Лір! Версія», Національна оперета України – «Цілуй мене, Кет», Театр на Подолі – «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», Молодий театр – «Скупий».