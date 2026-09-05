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Оголосили переможців 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Гран-прі отримав фільм “To Die To Live”

У номінації “Найкращий український ігровий повнометражний фільм” перемогу здобула стрічка “За Перемогу!”.

Фото: Фото: Сайт Одеського міжнародного кінофестивалю

У Києві оголосили переможців 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю, який тривав у столиці з 27 серпня. 

Про це йдеться на сайті організаторів заходу.

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Гран-прі 17-го кінофестивалю отримав фільм “To Die To Live” режисерки Юлії Гонтарук. Переможець у цій номінації визначався за результатами глядацького голосування серед фільмів Національної конкурсної програми та Міжнародної конкурсної програми. Режисерка була нагороджена статуеткою “Золотий Дюк” та грошовою премією у розмірі 75 тисяч гривень. 

Переможцем у номінації “Найкращий міжнародний повнометражний фільм” стала стрічка “Розкажіть усім” (Kerro kaikille/Tell Everyone), реж. Аллі Хаапасало. 

Спеціальну відзнаку журі в цій номінації отримав фільм “Брат” (Brat/Brother) режисера Мацея Собєщанського.

У номінації “Найкращий український ігровий повнометражний фільм” перемогу здобула стрічка “За Перемогу!” режисера Валентина Васяновича. Режисера фільму нагородили статуеткою “Золотий Дюк” та грошовою премією у розмірі 75 тисяч гривень. 

“Переможцем у номінації “Найкращий український документальний повнометражний фільм” визнали стрічку “To Die To Live” режисерки Юлії Гонтарук. Режисерку фільму нагородили статуеткою “Золотий Дюк” та грошовою премією у розмірі 75 тисяч гривень”, – йдеться у пресрелізі.

Спеціальний диплом журі отримала стрічка “Гірник” – режисер Микола Бут.

Спеціальну відзнаку від MEGOGO отримав фільм “За Перемогу!” Валентина Васяновича.

Свого переможця визначило також Журі Міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI  – ним став фільм “За Перемогу!”, режисер Валентин Васянович. 

Названо також переможців пітчингів Development та Work in Progress, які відбувалися в межах індустрійної секції кінофестивалю Film Industry Office. 

Переможцем пітчингу Development визнано проєкт “Вечірня школа” (режисер Пилип Доценко, продюсер Надія Парфан, Діана Анікєєва). Він отримав грошову премію в розмірі 80 000 гривень від Київстар ТБ. 

Спеціальну відзнаку у розмірі 15 000 доларів США від BRIGHT POINT Skalyha Foundation присудили проєкту “Ной” (режисер Марися Нікітюк, продюсер Ігор Савиченко, Соломія Ільницька, Хрвоє Освадіч, Себастьян Делойе, Лабіна Мітевська, Гарі Краннер).

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