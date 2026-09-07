Сергій Жадан став лавреатом міжнародної літературної премії «Вілениця» у Словенії

5 вересня на 41-му Vilenica International Literary Festival (Словенія) український письменник Сергій Жадан отримав однойменну нагороду, йдеться на сайті фестивалю.

Премією «Вілениця» відзначають письменників Центральної та Східної Європи за визначні здобутки в літературі та есеїстиці.

Під час церемонії нагородження в печері Вілениця Жадан виголосив промову «Чому література не робить світ кращим?».

«Війна, яка нині триває в Європі, триває без жодного натяку на затихання, є, зокрема, і війною культур, як би ми це не заперечували. І потрібно мати сміливість не лише захоплюватись великими літературами, а й бачити слабкість цих літератур, їхню безпорадність, їхню недієвість. Я не впевнений, що цей світ може стати кращим. Проте переконаний, що література нам потрібна зокрема для того, аби чесно писати про добро і зло. Інакше для чого тоді взагалі починати писати?», – підсумував Жадан.

Фестиваль тривав з 1 до 5 вересня під гаслом «Brave New World» (Хоробрий новий світ) та підтемою «Fluidity of Identities» (Плинність ідентичностей).

Про Сергія Жадана:

український письменник, поет, перекладач, рок-музикант, військовослужбовець та волонтер;

автор романів «Депеш Мод», «Ворошиловград», «Месопотамія», «Інтернат», поетичних збірок «Тамплієри», «Антена», «Список кораблів» та інших;

лавреат низки відзнак, серед яких – «Ангелус», Премія свободи від німецької фундації Франка Ширрмахера, EBRD Literature Prize , німецька Премія Миру, премія Єжи Ґедройця та інших;

у березні 2024-го року мобілізувався до лав бригади «Хартія» Національної гвардії України, де заснував «Радіо Хартія»;

у травні цього року став почесним доктором Вроцлавського університету;

потрапив до короткого списку міжнародної літературної премії «Ангелус-2026», лаврета або лавреатку якої оголосять 17-го жовтня.

Про Vilenica International Literary Festival: