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Сергій Жадан став лавреатом міжнародної літературної премії «Вілениця» у Словенії

Під час вручення нагороди Жадан виголосив промову «Чому література не робить світ кращим?».

CultHub
Сергій Жадан став лавреатом міжнародної літературної премії «Вілениця» у Словенії
Вручення премії «Вілениця» Сергію Жадану
Фото: Дар’я Криж/ Радіо Хартія

5 вересня на 41-му Vilenica International Literary Festival (Словенія) український письменник Сергій Жадан отримав однойменну нагороду, йдеться на сайті фестивалю.

Премією «Вілениця» відзначають письменників Центральної та Східної Європи за визначні здобутки в літературі та есеїстиці.

Під час церемонії нагородження в печері Вілениця Жадан виголосив промову «Чому література не робить світ кращим?».

«Війна, яка нині триває в Європі, триває без жодного натяку на затихання, є, зокрема, і війною культур, як би ми це не заперечували. І потрібно мати сміливість не лише захоплюватись великими літературами, а й бачити слабкість цих літератур, їхню безпорадність, їхню недієвість. Я не впевнений, що цей світ може стати кращим. Проте переконаний, що література нам потрібна зокрема для того, аби чесно писати про добро і зло. Інакше для чого тоді взагалі починати писати?», – підсумував Жадан.

Фестиваль тривав з 1 до 5 вересня під гаслом «Brave New World» (Хоробрий новий світ) та підтемою «Fluidity of Identities» (Плинність ідентичностей).

Про Сергія Жадана:

  • український письменник, поет, перекладач, рок-музикант, військовослужбовець та волонтер;
  • автор романів «Депеш Мод», «Ворошиловград», «Месопотамія», «Інтернат», поетичних збірок «Тамплієри», «Антена», «Список кораблів» та інших;
  • лавреат низки відзнак, серед яких – «Ангелус», Премія свободи від німецької фундації Франка Ширрмахера, EBRD Literature Prize , німецька Премія Миру, премія Єжи Ґедройця та інших;
  • у березні 2024-го року мобілізувався до лав бригади «Хартія» Національної гвардії України, де заснував «Радіо Хартія»;
  • у травні цього року став почесним доктором Вроцлавського університету;
  • потрапив до короткого списку міжнародної літературної премії «Ангелус-2026», лаврета або лавреатку якої оголосять 17-го жовтня.

Про Vilenica International Literary Festival:

  • щорічний літературний фестиваль, заснований у 1986-му році, який має на меті обʼєднати поетів, прозаїків, драматугів та есеїстів;
  • захід організовує Словенська асоціація письменників;
  • головний приз фестивалю – премія Вілениця, яку вручають у карстовій печері Вілениця на заході Словенії;
  • у 2017-му році премію Вілениця отримав український письменник Юрій Андрухович – він став першим українцем відзначений цією нагородою.

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