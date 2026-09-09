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Росія атакувала Україну ракетами та 196 безпілотниками: ППО збила 165 дронів

Зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотника противника на 23 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

Росія атакувала Україну ракетами та 196 безпілотниками: ППО збила 165 дронів
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 9 вересня противник атакував балістичними ракетами Іскандер-М з ТОТ АР Крим, S8000 "Бандероль" з Азовського моря, а також 196 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія”, із напрямків: Орел, Курськ - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 165 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотника противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.

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