Зеленський про наслідки нічної атаки: Москва не повинна увійти в зиму з розумінням, що терор зійде їй з рук

Президент Володимир Зеленський розповів про наслідки російської атаки вночі та вранці. Про це глава держави написав в соцмережах.
Уранці у Києві російський дрон влучив у житлову багатоповерхівку. Постраждали четверо людей. Пожежу, яка виникла після удару, рятувальники вже ліквідували.
Вночі на Одещині російські війська вдарили по міжнародному пункту пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою. Його роботу призупинили. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще троє зазнали травм. Рятувальники евакуювали 16 людей.Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих.
Ліквідація наслідків російської атаки також триває у Дніпрі, Миколаєві, Запоріжжі, на Харківщині, Житомирщині та Київщині.
Президент наголосив, що міжнародна спільнота недостатньо реагує на російські удари, які фактично щодня забирають життя людей.
"Москва не повинна увійти в зиму з розумінням, що ракетний і дроновий терор зійде їй з рук просто так. Агресію потрібно зупиняти тут і зараз, щоб вона не поширювалася далі", – зазначив глава держави.
- У ніч на 9 вересня противник атакував балістичними ракетами "Іскандер-М" з ТОТ АР Крим, S8000 "Бандероль" з Азовського моря, а також 196 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія", із напрямків: Орел, Курськ – РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.
- За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 165 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.