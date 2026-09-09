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Зеленський про наслідки нічної атаки: Москва не повинна увійти в зиму з розумінням, що терор зійде їй з рук

Ліквідація руйнувань після ворожих обстрілів триває в кількох областях та столиці.

Зеленський про наслідки нічної атаки: Москва не повинна увійти в зиму з розумінням, що терор зійде їй з рук
Обстріл України 9 вересня
Фото: ДСНС України

Президент Володимир Зеленський розповів про наслідки російської атаки вночі та вранці.  Про це глава держави написав в соцмережах.

Уранці у Києві російський дрон влучив у житлову багатоповерхівку. Постраждали четверо людей. Пожежу, яка виникла після удару, рятувальники вже ліквідували.

Вночі на Одещині російські війська вдарили по міжнародному пункту пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою. Його роботу призупинили. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще троє зазнали травм. Рятувальники евакуювали 16 людей.Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

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Ліквідація наслідків російської атаки також триває у Дніпрі, Миколаєві, Запоріжжі, на Харківщині, Житомирщині та Київщині.

Президент наголосив, що міжнародна спільнота недостатньо реагує на російські удари, які фактично щодня забирають життя людей. 

"Москва не повинна увійти в зиму з розумінням, що ракетний і дроновий терор зійде їй з рук просто так. Агресію потрібно зупиняти тут і зараз, щоб вона не поширювалася далі", – зазначив глава держави.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

  • У ніч на 9 вересня противник атакував балістичними ракетами "Іскандер-М" з ТОТ АР Крим, S8000 "Бандероль" з Азовського моря, а також 196 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія", із напрямків: Орел, Курськ – РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.
  • За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 165 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.
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