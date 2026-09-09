​У Харкові зафіксували влучання реактивного ворожого дрона

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Реактивний ворожий дрон влучив у Київському районі Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Наразі інформація про наслідки удару уточнюється.

Вночі ворожий бойовий дрон влучив у багатоповерхівку в Київському районі Харкова. Удар припав на дах п’ятиповерхового будинку.

Внаслідок влучання пошкоджено близько десяти вікон. За попередньою інформацією, постраждалих не було.