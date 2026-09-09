​У Харкові зафіксували влучання реактивного ворожого дрона

Реактивний ворожий дрон влучив у Київському районі Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Наразі інформація про наслідки удару уточнюється.
Вночі ворожий бойовий дрон влучив у багатоповерхівку в Київському районі Харкова. Удар припав на дах п’ятиповерхового будинку.
Внаслідок влучання пошкоджено близько десяти вікон. За попередньою інформацією, постраждалих не було.
- Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 11 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 8 людей.
- Російська армія застосувала по області три керовані авіаційні бомби та понад 110 безпілотників різних типів. Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.