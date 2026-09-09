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​У Харкові зафіксували влучання реактивного ворожого дрона

"Приліт" стався у Київському районі міста.

​У Харкові зафіксували влучання реактивного ворожого дрона
Росія атакувала дроном Харків / Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України

Реактивний ворожий дрон влучив у Київському районі Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Наразі інформація про наслідки удару уточнюється.

Вночі ворожий бойовий дрон влучив у багатоповерхівку в Київському районі Харкова. Удар припав на дах п’ятиповерхового будинку.

Внаслідок влучання пошкоджено близько десяти вікон. За попередньою інформацією, постраждалих не було.

  • Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 11 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 8 людей.
  • Російська армія застосувала по області три керовані авіаційні бомби та понад 110 безпілотників різних типів. Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.
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