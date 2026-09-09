У Запорізькій області унаслідок обстрілів РФ одна людина загинула, сім отримали поранення

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Минулої доби одна людина загинула, ще сім отримали поранення внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Загалом окупанти завдали 945 ударів по 46 населених пунктах Запорізької області.

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Надійшло 37 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель

Війська РФ здійснили 18 авіаційних ударів по Комишувасі, Запасному, Юліївці, Запорожцю, Заливному, Любицькому, Омельнику, Преображенці, Васинівці, Червоній Криниці, Червоному Яру та Рівному.

742 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Малокатеринівку, Кушугум, Червонодніпровку, Біленьке, Григорівку, Річне, Новояковлівку, Запасне, Веселянку, Новотроїцьке, Михайлівку, Степногірськ, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Плавні, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Новопавлівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Воздвижівку, Гірке, Староукраїнку, Преображенку, Новоселівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу, Червону Криницю, Омельник, Лугівське та Рівне.

Зафіксовано обстріл із РСЗВ по Лук’янівському.

84 артилерійські удари прийшлися по Червонодніпровці, Григорівці, Річному, Запорожцю, Запасному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Павлівці, Лук’янівському, Плавнях, Оріхову, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Новому Запоріжжю, Щербаках, Новопавлівці, Червоній Криниці, Омельнику, Лугівському, Новоселівці, Гіркому, Верхній Терсі, Воздвижівці, Рівному та Косівцевому.