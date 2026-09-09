Кривонос прокоментував закиди про «зовнішнє управління» НАБУ: «дивне, на грані ментальних проблем когнітивне упередження»

Директор НАБУ Семен Кривонос назвав дуже дивними тези про «зовнішнє управління» зі США чи будь-якої іншої країни. На заході, організованому LB і EFI Group, він сказав, що це «дуже дивне, глибоке, на грані ментальних проблем когнітивне упередження».

Кривонос зазначив, що втомився слухати про те, що Бюро керують то європейці, то американці, то Джордж Сорос. Навіть деякі фігуранти негласних слідчих дій обговорювали це.

«То там російські впливи були, то якісь сякі, такі. Це ж маячня. Перше – це маніпуляція. Я не можу навіть зрозуміти, як можна щиро в це вірити», – сказав він.