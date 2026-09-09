Директор НАБУ: збитки в корупційних злочинах відшкодовують у бюджет, окремо можуть надсилати фондам

Економічний ефект НАБУ складається з конфіскованих коштів, відшкодованих за рішенням суду, коштів, розкраданню яких запобігли, коштів, які були повернуті до бюджету. Конфісковані за рішенням суду гроші йдуть до державного бюджету.

Про це директор Національного антикорбюро Семен Кривонос повідомив на дискусії, організованій LB і EFI Group в рамках проєкту «Нова країна». Він додав, що також деякі обвинувачені можуть за угодою зі слідством перерахувати кошти в благодійні фонди.

«Спеціалізована прокуратура визначає в угодах, які укладає з обвинувачуваними. Частина йде в якості перерахунку в державний бюджет, а частину добровільно фігуранти сплачують в окремі фонди. Наскільки я пам'ятаю, в Фонд Стерненка, Повернись живим, для закупівлі дронів в межах меморандуму, який укладений», – сказав він.

Загалом сума завданих збитків у кримінальному провадженні перераховується до держбюджету або державному підприємству, що зазнало збитків.

«Все інше – окремі угоди. Тому тут маніпуляції мають бути припинені з цього приводу», – наголосив директор НАБУ.