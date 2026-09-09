​Мінкультури тричі просило ДПСУ дозволити артисту Потапу виїхати за кордон у 2022 році

Міністерство культури тричі зверталося до Державної прикордонної служби з листами щодо сприяння у виїзді за кордон заслуженого артиста України Олексія Потапенка (сценічний псевдонім Потап) у 2022 році, але після оновлення правил виїзду в березні 2025 року, таких звернень не було.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Мінкультури.
"4 березня 2025 року Кабінет міністрів України прийняв постанову №244 "Про внесення змін до правил перетинання державного кордону громадянами України". Цим документом створено правові підстави для тимчасового виїзду за межі України чоловіків призовного віку, які провадять професійну діяльність у сфері культури. Від 4 березня 2025 року Міністерство культури не зверталося до ДПСУ з листами щодо сприяння у виїзді за кордон Олексія Потапенка", – йдеться в повідомленні.
Водночас, у Мінкультури зазначили, що за пошуком в системі електронного документообігу відомства знайдено три вихідних документи, адресованих Держприкордонслужбі, які датовані 2022 роком, з проханням дозволити Потапенку виїзд за межі державного кордону.
У 2022 році міністром культури та інформаційної політики був Олександр Ткаченко.
- У вересні 2025 року Потапенко казав, що від початку повномасштабної війни він більше 14 разів виїжджав з України "на законних підставах". До цього він заявляв, що в Україні "є декілька легальних способів перетинати кордон і він має один із таких".
- Нещодавно в інтерв'ю російському YouTube-проєкту Потапенко заявив, що виїжджав з України від початку повномасштабного вторгнення РФ "багато разів" під приводом благодійної роботи за дозволами, які видавали Мінкультури і Міноборони, та різні компанії. Також він заявив, що уже півтора роки не був в Україні.
- 3 вересня 2026 року петиція до президента із закликом позбавити Потапа почесного звання "Заслужений артист України" набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Однак, в Мінкультури пояснили, що для позбавлення звання "Заслужений артист" треба рішення суду або РНБО.
- Президент Зеленський присвоїв Потапенку звання "Заслужений артист України" в червні 2020 року.