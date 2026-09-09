​Мінкультури тричі просило ДПСУ дозволити артисту Потапу виїхати за кордон у 2022 році

Сам він розповідав, що виїжджав з країни 14 разів "на законних підставах".

Міністерство культури тричі зверталося до Державної прикордонної служби з листами щодо сприяння у виїзді за кордон заслуженого артиста України Олексія Потапенка (сценічний псевдонім Потап) у 2022 році, але після оновлення правил виїзду в березні 2025 року, таких звернень не було.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Мінкультури.

"4 березня 2025 року Кабінет міністрів України прийняв постанову №244 "Про внесення змін до правил перетинання державного кордону громадянами України". Цим документом створено правові підстави для тимчасового виїзду за межі України чоловіків призовного віку, які провадять професійну діяльність у сфері культури. Від 4 березня 2025 року Міністерство культури не зверталося до ДПСУ з листами щодо сприяння у виїзді за кордон Олексія Потапенка", – йдеться в повідомленні.

Водночас, у Мінкультури зазначили, що за пошуком в системі електронного документообігу відомства знайдено три вихідних документи, адресованих Держприкордонслужбі, які датовані 2022 роком, з проханням дозволити Потапенку виїзд за межі державного кордону.

У 2022 році міністром культури та інформаційної політики був Олександр Ткаченко.