Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
«150 заявок на програму з Fire Point і ніхто не пройшов». Президентка КАІ про вступну кампанію, співпрацю з бізнесом та вплив ШІ
«150 заявок на програму з Fire Point і ніхто не пройшов». Президентка КАІ про вступну кампанію, співпрацю з бізнесом та вплив ШІ
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
Понад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ЕксклюзивПонад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія вбила чоловіка на Чернігівщині

На місці обстрілу знищений приватний будинок.

Російська армія вбила чоловіка на Чернігівщині
Обстріли Чернігівської області
Фото: ДСНС Чернігівщини

На Чернігівщині внаслідок російських обстрілів загинув 55-річний чоловік. Удару напередодні зазнав Новгород-Сіверський район.

Про це повідомляє ДСНС України.

На місці обстрілу знищено приватний житловий будинок. Ще вісім будівель пошкоджені.

Реклама

Увечері російські атаки спричинили пожежі також у Чернігівському районі. Там загорілися житловий будинок, господарська споруда та суха рослинність. Рятувальники ліквідували всі займання.

Фото: ДСНС Чернігівщини

Фото: ДСНС Чернігівщини

Фото: ДСНС Чернігівщини

  • 8 вересня ще п’ять громад Чернігівщини отримали статус територій можливих бойових дій. Йдеться про території Холминської, Березнянської, Седнівської, частково – Тупичівської та Сосницької громад.
  • Таку пропозицію внесла Чернігівська ОВА за зверненнями самих громад. На черзі також Понорницька і Менська громади. Цей статус враховується під час застосування передбачених законодавством механізмів державної підтримки, пільг, компенсацій, окремих виплат для аграріїв та інше.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies