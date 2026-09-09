Російська армія вбила чоловіка на Чернігівщині

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На Чернігівщині внаслідок російських обстрілів загинув 55-річний чоловік. Удару напередодні зазнав Новгород-Сіверський район.

Про це повідомляє ДСНС України.

На місці обстрілу знищено приватний житловий будинок. Ще вісім будівель пошкоджені.

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Увечері російські атаки спричинили пожежі також у Чернігівському районі. Там загорілися житловий будинок, господарська споруда та суха рослинність. Рятувальники ліквідували всі займання.

Фото: ДСНС Чернігівщини

Фото: ДСНС Чернігівщини

Фото: ДСНС Чернігівщини