Російська армія вбила чоловіка на Чернігівщині

На Чернігівщині внаслідок російських обстрілів загинув 55-річний чоловік. Удару напередодні зазнав Новгород-Сіверський район.
Про це повідомляє ДСНС України.
На місці обстрілу знищено приватний житловий будинок. Ще вісім будівель пошкоджені.
Увечері російські атаки спричинили пожежі також у Чернігівському районі. Там загорілися житловий будинок, господарська споруда та суха рослинність. Рятувальники ліквідували всі займання.
- 8 вересня ще п’ять громад Чернігівщини отримали статус територій можливих бойових дій. Йдеться про території Холминської, Березнянської, Седнівської, частково – Тупичівської та Сосницької громад.
- Таку пропозицію внесла Чернігівська ОВА за зверненнями самих громад. На черзі також Понорницька і Менська громади. Цей статус враховується під час застосування передбачених законодавством механізмів державної підтримки, пільг, компенсацій, окремих виплат для аграріїв та інше.