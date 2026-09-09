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Фігурантів відправили під варту на 60 діб

У Закарпатській області прикордонники викрили канал незаконного переправлення за кордон.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Організатором схеми виявився 23-річний житель Ужгорода. До протиправної діяльності він залучив 28-річного спільника, який відповідав за транспортування “клієнтів”, отримання коштів та проведення “інструктажів” щодо поведінки під час можливої зустрічі з правоохоронцями та незаконного перетину кордону.

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Охочих шукали через соцмережі та брали 7 тисяч доларів з кожного “клієнта”.

Під час затримання та невідкладного обшуку було вилучено $3200, три мобільні телефони та автомобіль.

Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ. Суд відправив їх під варту на 60 діб із можливістю внесення застави. Слідчі дії тривають.