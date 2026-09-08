На Львівщині до оборудки залучили представників кримінального середовища.

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Служба безпеки та Національна поліція заблокували п’ять нових схем ухилення від військової служби та мобілізації і затримали 11 організаторів оборудок у різних регіонах України.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

За суми від 5 до 22 тисяч доларів США фігуранти допомагали військовозобов’язаним "відкосити" від призову та незаконно виїхати за кордон.

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Так, у Львівській області затримано сімох учасників злочинної організації, які сприяли незаконному звільненню мобілізованих зі служби та ухиленню від призову військовозобов’язаних.

Серед організаторів оборудки – представники кримінального середовища, які залучили до протиправної діяльності членів ВЛК, посадовців лікарень та військових частин, а також співробітників ТЦК.

За суми до 20 тисяч доларів США зловмисники надавали клієнтам повний “пакет послуг” – від оформлення меддовідок про непридатність до служби зі встановленням 2-ї групи інвалідності до “списання” призовників із військового обліку за станом здоров’я.

У Рівненській області викрито місцевого адвоката, який організував виготовлення для ухилянтів фіктивної медичної документації про наявність "тяжких" захворювань.

Для цього юрист залучав знайомих посадовців експертних команд із оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК), які фальсифікували історії хвороб із подальшим встановленням груп інвалідності.

Вартість таких “послуг” становила 9 тисяч доларів США.

На Донеччині підозру отримав колишній співробітник Покровського ТЦК, який пропонував ухилянтам зняття з розшуку та військового обліку на підставі підроблених медвисновків.

Для реалізації злочинної схеми фігурант задіяв особисті зв’язки серед посадовців місцевої ВЛК. Сума хабарів сягала 22 тисяч доларів США.

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У Черкаській області затримано мешканку Смілянського району, яка за 10 тисяч американських доларів обіцяла військовозобов’язаним оформити “бронь” від мобілізації на підставі фіктивних діагнозів.

Для втілення злочинного задуму фігурантка залучила знайомих працівників військово-лікарської комісії і ТЦК.

На Кіровоградщині кіберфахівці СБУ викрили мешканця Олександрії, який “зливав” у чати Телеграм-каналів пункти базування та маршрути руху мобільних груп ТЦК і закликав військовозобов’язаних ухилятися від призову.

Для цього зловмисник використовував власний акаунт у месенджері з аудиторією понад 4,4 тисячі підписників.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди);

чч. 1, 2 ст. 255 (створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.