На Одещині затримали чоловіка, який стріляв у тещу з автомата

Поліція під час обшуків вилучила у нього "арсенал" зброї.

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На Одещині поліцейські затримали 36-річного чоловіка, який поранив з вогнепальної зброї тещу.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Подія сталася тиждень тому серед дня у приватному домоволодінні в Лиманській громаді Роздільнянського району. Про неї повідомила донька потерпілої.

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"Правоохоронці встановили, що 36-річний військовослужбовець, який у статусі СЗЧ, перебуваючи у стані сп’яніння, поцілив із автомата в 63-річну тещу. Жінка отримала проникаюче вогнепальне поранення грудної клітки та живота. Наразі вона перебуває в лікарні", - йдеться в повідомленні.

За місцем проживання стрілка слідчі провели обшук і виявили в шафі серед речей не лише автомат, а й ручний протитанковий гранатомет, корпус осколкової гранати зі спорядженим запалом, мисливську рушницю, стартовий пістолет, понад шість сотень різнокаліберних набоїв, магазини до автоматичної зброї та ніж.

За попередніми даними, усі ці предмети чоловік міг незаконно вивезти із зони бойових дій. Поліцейські вилучили арсенал та скерували на експертне дослідження.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Наразі зловмисника затримали у процесуальному порядку та наразі, на підставі зібраних доказів, повідомили йому про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За фактом незаконного поводження з небезпечними предметами слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Крім цього, кримінальне провадження за ч. 5 ст. 407 ККУ щодо самовільного залишення військовослужбовцем місця служби розслідують слідчі ДБР.