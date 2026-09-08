Окупанти атакували Нікополь FPV-дронами: поранені рятувальники

Працівники ДСНС ліквідовували наслідки обстрілу, коли потрапили під повторний удар.

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У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок російської атаки поранення дістали двоє рятувальників, їх доправили до лікарні. Також пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Вранці російські військові двічі атакували місто FPV-дронами. Після першого удару загорілися два приватні житлові будинки.

Коли рятувальники прибули на місце та почали ліквідовувати пожежу, росіяни завдали повторного удару безпосередньо по них.

Фото: ДСНС України