Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 3 жертв, 12 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 3 жертв, 12 поранених (оновлено)
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Понад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ЕксклюзивПонад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти атакували Нікополь FPV-дронами: поранені рятувальники

Працівники ДСНС ліквідовували наслідки обстрілу, коли потрапили під повторний удар.

Окупанти атакували Нікополь FPV-дронами: поранені рятувальники
Обстріл рятувальників в Нікополі
Фото: ДСНС України

У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок російської атаки поранення дістали двоє рятувальників, їх доправили до лікарні. Також пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Вранці російські військові двічі атакували місто FPV-дронами. Після першого удару загорілися два приватні житлові будинки.

Коли рятувальники прибули на місце та почали ліквідовувати пожежу, росіяни завдали повторного удару безпосередньо по них.

Фото: ДСНС України

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies