Окупанти атакували Нікополь FPV-дронами: поранені рятувальники

У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок російської атаки поранення дістали двоє рятувальників, їх доправили до лікарні. Також пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль.
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Вранці російські військові двічі атакували місто FPV-дронами. Після першого удару загорілися два приватні житлові будинки.
Коли рятувальники прибули на місце та почали ліквідовувати пожежу, росіяни завдали повторного удару безпосередньо по них.
- Російська армія вранці 8 вересня атакувала Дніпро. Внаслідок атаки виникла пожежа. Рятувальники її вже локалізували, постраждала жінка.