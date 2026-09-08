​У Києві 9 вересня тестуватимуть рух наземною ділянкою метро під час "жовтого" рівня загрози

Відпрацьовуються дії у разі виникнення позаштатних ситуацій та необхідності евакуації пасажирів.

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У середу, 9 вересня на наземній ділянці "зеленої" лінії київського метро поїзди курсуватимуть у тестовому режимі під час "жовтого" рівня загрози.

Пор це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Тестування триватиме напередодні запланованого з 10 вересня запуску руху поїздів на наземній ділянці Сирецько-Печерської лінії без обмежень під час дії "жовтого" рівня.

"У метрополітені завершують практичне відпрацювання алгоритмів безпеки. Працівники відпрацьовують дії у разі оголошення "жовтого" та "червоного" рівнів повітряної загрози, виникнення позаштатних ситуацій та необхідності евакуації пасажирів із наземної ділянки", - йдеться в повідомленні.

Також перевіряють порядок інформування пасажирів і взаємодію машиністів, поїзних диспетчерів і чергового персоналу станцій.

Окремо оновлюють аудіоінформування для пасажирів у 105 головних вагонах Сирецько-Печерської лінії відповідно до нових алгоритмів роботи.