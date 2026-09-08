СБУ затримала ухилянта, який коригував обстріли Харкова, майже не виходячи з дому

Чоловік завуальовано випитував інформацію у дружини та знайомих і передавав ворогу.

Служба безпеки затримала у Харкові ще одного російського інформатора. Ним виявився місцевий військовозобов’язаний, який, ухиляючись від мобілізації, почав коригувати обстріли міста на замовлення ворога.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що чоловік вийшов на російських спецслужбістів через Телеграм-канали та запропонував свою "допомогу" у війні проти України.

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За інструкцією росіян їхній поплічник збирав відомості про базування Сил оборони, по яких готували комбіновані атаки, зокрема керованими авіабомбами та ударними дронами. Найбільше ворога цікавили координати запасних командних пунктів, зосередження автотехніки та логістичних складів оборонців Харкова.

Для збору розвідданих зловмисник завуальовано випитував інформацію у дружини та знайомих, оскільки сам майже не виходив з власного помешкання.

Коригувальник позначав геолокації українських об’єктів на гугл-картах з відповідними коментарями для подальшого "звіту". Співробітники СБУ поетапно задокументували злочини інформатора і затримали його за місцем проживання.

Під час обшуків у затриманого було виявлено три смартфони, які він постійно змінював для законспірованого спілкування з рашистами.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.