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В Одеській області суд призначив 10 років ув’язнення з конфіскацією майна російському агенту, якого Служба безпеки викрила у жовтні 2024 року на підпалах.

Про це повідомили в СБУ.

Як встановило слідство, засудженим є місцевий безробітний, якого завербували російські спецслужби. На представника РФ чоловік вийшов через Telegram-канали, де шукав можливість швидкого заробітку.

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За гроші йому запропонували підпалювати адміністративні будівлі та автомобілі українських військових.

За інструкціями російського куратора чоловік виготовив легкозаймисті суміші та підпалив будівлю місцевої сільради. Загоряння він зняв на телефон, щоб надіслати відео російському замовнику як підтвердження виконання завдання.

Згодом зловмисник підпалив позашляховик ЗСУ, який використовували для виконання службових завдань.

Співробітники СБУ затримали чоловіка "по гарячих слідах". Під час обшуку в нього вилучили мобільний телефон із доказами підривної діяльності в інтересах РФ.

Суд визнав його винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 — перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період;

ч. 2 ст. 194 — умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу;

ч. 2 ст. 258 — терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Вирок передбачає 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.