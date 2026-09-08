​Сили оборони України уразили місце запуску російських БпЛА та пункти управління

Сили оборони України уразили низку військових об’єктів російських військ у Донецькій, Запорізькій областях та тимчасово окупованому Криму. Удари завдали 7 та в ніч на 8 вересня.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
У районі Донецька українські військові уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників російських окупантів.
Крім того, ураження зафіксували по пунктах управління БпЛА противника у Чорноморському в Криму та в Залізничному Запорізької області.
Ще один пункт управління російських військ потрапив під удар поблизу Великої Новосілки на Донеччині.
У Генштабі зазначили, що втрати противника та масштаби завданих збитків наразі уточнюють. Робота українських сил по ключових військових цілях противника триває.
- За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1410 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 499 390 військових.