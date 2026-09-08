Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 3 жертв, 12 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 3 жертв, 12 поранених (оновлено)
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Понад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ЕксклюзивПонад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
ГоловнаСуспільствоВійна

​Сили оборони України уразили місце запуску російських БпЛА та пункти управління

Удари завдали 7 та в ніч на 8 вересня.

​Сили оборони України уразили місце запуску російських БпЛА та пункти управління
Ураження цілей Силами оборони
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України уразили низку військових об’єктів російських військ у Донецькій, Запорізькій областях та тимчасово окупованому Криму. Удари завдали 7 та в ніч на 8 вересня.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У районі Донецька українські військові уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників російських окупантів.

Крім того, ураження зафіксували по пунктах управління БпЛА противника у Чорноморському в Криму та в Залізничному Запорізької області.

Ще один пункт управління російських військ потрапив під удар поблизу Великої Новосілки на Донеччині.

У Генштабі зазначили, що втрати противника та масштаби завданих збитків наразі уточнюють. Робота українських сил по ключових військових цілях противника триває.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies