​Сили оборони України уразили місце запуску російських БпЛА та пункти управління

Удари завдали 7 та в ніч на 8 вересня.

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Сили оборони України уразили низку військових об’єктів російських військ у Донецькій, Запорізькій областях та тимчасово окупованому Криму. Удари завдали 7 та в ніч на 8 вересня.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У районі Донецька українські військові уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників російських окупантів.

Крім того, ураження зафіксували по пунктах управління БпЛА противника у Чорноморському в Криму та в Залізничному Запорізької області.

Ще один пункт управління російських військ потрапив під удар поблизу Великої Новосілки на Донеччині.

У Генштабі зазначили, що втрати противника та масштаби завданих збитків наразі уточнюють. Робота українських сил по ключових військових цілях противника триває.