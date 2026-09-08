Це дозволить швидше виявляти російські дрони «Молнія», які працюють саме в цьому діапазоні

Українська компанія BlueBird Tech розширює частотний діапазон детектора дронів «Чуйка 4.0» до 4,5 ГГц. Про це повідомили у компанії.

Після проведення тестів BlueBird Tech підтвердила стабільне виявлення сигналів пристроєм у діапазоні 4-4,5 ГГц на відстані до 3 км. Однак, зазначають у компанії, фактична дальність залежить від потужності передавача, антен, перешкод та інших умов.

У BlueBird Tech заявляють, що діапазон 3,3 ГГц у «Чуйка 4.0» тепер охоплює частоти від 2860 до 4500 МГц. Це дозволяє детектору працювати із сигналами в діапазоні 4-4,5 ГГц, на яких росіяни часто використовують ударні дрони «Молнія».

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Як працює «Чуйка 4.0»

Одразу після увімкнення пристрій постійно сканує радіоефір. Детектор фіксує активні канали та рівень сигналу, аналізує аналоговий відеосигнал. Відображає рівень та кількість сигналів на малому екрані, а на великому – при можливості, відображає перехоплений аналоговий відеосигнал з камери FPV-дрона.

«Чуйка 4.0» працює одразу у чотирьох частотних діапазонах:

1080–2200 МГц;

2860–4500 МГц;

4860–6040 МГц;

6040–8800 МГц.

У компанії зазначають, що саме четвертий діапазон 6040-8800 МГц – одна з головних відмінностей «Чуйки 4.0» від попередньої модифікації. Для нього пристрій отримав окремий приймальний модуль та четверту антену.