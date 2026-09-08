Головне за ніч та ранок вівторка, 8 вересня: масовані атаки на Київ та Київщину, удар по «7 кілометру» в Одесі, понад 240 боїв

Нічні повітряні атаки , 244 бойових зіткнення, бої на Костянтинівському та Покровському напрямках, ворожі обстріли, удари "шахедами" по потягах "Київ - Суми" та «Дніпро – Запоріжжя».

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Приміщення каналу "Ми - Україна" після удару

За інформацією командування Повітряних Сил, уночі росіяни провели пуски крилатих ракет X-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160МС. Крилаті ракети тримали курс на Київ. Водночас тривала ворожа атака реактивними безпілотниками, також упродовж ночі декілька разів оголошували про балістичну загрозу, відбулися пуски в напрямку столиці. З кораблів в акваторії Чорного моря здійснено пуски "Калібрів".

Станом на 10:32 було відомо, що внаслідок російської атаки в Києві загинули двоє людей, постраждали 12 мешканців міста. 5 поранених госпіталізували, двоє з них – у тяжкому стані.

Уранці тривала атака дронами: близько 7 години мер Віталій Кличко повідомив, що в Шевченківському районі через падіння уламків загорілися склади, в Подільському була пошкоджена будівля.

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Про наслідки нічної атаки – в новині.

Станом на 12:41 повідомили, що внаслідок російської атаки в Києві загинули три людини.

Загалом у Києві внаслідок атаки Росії пошкоджені понад пів сотні об’єктів, вибухи лунали майже 5 годин.

Удень 8 вересня російські військові обстріляли приміщення телеканалів "Ми - Україна" та "Ми - Україна+". Основний удар припав на ньюзрум і робочі кабінети, внаслідок атаки є постраждалі.

На момент удару телеканал працював наживо в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

За інформацією президента Володимира Зеленського, внаслідок атаки споруда частково зруйнована, пожежу вже загасили рятувальники.

Наразі відомо про п’ятьох постраждалих, однак їхня кількість може зрости.

"Шахеди" проти медіа – це нова сторінка російської деградації, і точно має бути реакція Європи і світу на це. Не можна залишати безкарним жоден удар по Україні й українцях – по життю", – написав глава держави.

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Із вечора 7 вересня Росія масовано атакує Київщину реактивними безпілотниками, балістикою та ракетами. Під ударом знову були мирні населені пункти та цивільна інфраструктура, повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко.

У Білій Церкві чоловік отримав осколкові поранення.

Унаслідок атаки пошкоджені будинки людей, підприємства, складські приміщення та автомобілі.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 244 боєзіткнення.

39 атак здійснив ворог на Покровському напрямку.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 12 атак. Загарбники вели штурмові дії поблизу Костянтинівки, Новоселівки, Іллінівки та в напрямках Олексієво-Дружківки, Русиного Яру.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1410 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні близько 1 499 390 військових.

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Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Росіяни прицільно атакували ударними безпілотниками потяг "Київ – Суми", повідомив голова Укрзалізниці Олександр Перцовський.

"Поїзд був завчасно зупинений на станції моніторинговою командою Укрзалізниці – пасажири, поїзна та локомотивна бригада евакуйовані. Всіх зберегли – без постраждалих", - додав він. Пасажирам були оперативно надані автобуси, які доправляють їх до пунктів призначення.

"Цілеспрямовані удари по пасажирських поїздах – страшний воєнний злочин. Розповідали про це нашим нещодавнім американським пасажирам – маємо тиснути всіма засобами та зупиняти цей тероризм", – наголосив голова УЗ.

Також російські військові завдали прицільного удару по регіональному поїзду сполученням Дніпро –Запоріжжя. Пасажирів завчасно евакуювали, вони не постраждали.

Шукають провідницю, яка могла повернутися до поїзда попри те, що евакуація ще тривала і була оголошена підвищена небезпека.

Уночі росіяни завдали удару по ринку у передмісті Одеси.

За інформацією станом на 9:50, поранені вже троє людей. Також пошкоджено торговельні павільйони.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що це - ринок "7-й кілометр - найбільший оптово-роздрібний ринок не лише України, а й Європи.

У ніч на 8 вересня, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами «Онікс», балістичними ракетами «Іскандер-М/С-400/KN-23», 32 крилатими ракетами повітряного базування Х-101, 166 ударними БпЛА, більшість з яких – реактивні.

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Основними напрямками удару були Київська і Одеська області, повідомили Повітряні сили.

«Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряна оборона збила/подавила 175 цілей:

2 балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23/С-400/Онікс»;

31 крилату ракету Х-101/ «Іскандер-К»;

142 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Атака на Київ і область почалася ще з вечора.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Axios розповів, що посланці Сполучених Штатів Стів Віткофф та Джаред Кушнер повідомили йому у Києві про нібито "готовність Москви до переговорів".

Зеленський визнав, що сам поставився до цього твердження скептично - адже проти нього свідчить ескалація атак, яку Росія здійснила в останні тижні. Такі дії не говорять про те, що у Кремлі готові шукати компроміс. При цьому глава держави вважає, що візит американської делегації зміг "розблокувати перемовини" і, ймовірно, змусить Путіна принаймні обговорити пропозиції щодо просування дипломатичного процесу. Віткофф і Кушнер, за словами Зеленського, "привезли декілька нових ідей" - але Президент відмовився їх озвучувати. Відомо тільки, що вони стосуються критичної інфраструктури та галузей напередодні зими.

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