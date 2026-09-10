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Власюк: ЄС планує ухвалити 22-й пакет санкцій проти Росії у жовтні

Антибалістичний пакет санкцій і 22-й пакет санкцій будуть між собою доволі пов’язані, заявив уповноважений Президента з питань санкційної політики.

Власюк: ЄС планує ухвалити 22-й пакет санкцій проти Росії у жовтні
уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк
Фото: Макс Требухов

Новий пакет санкцій ЄС може схвалити у жовтні, і він охопить російський ВПК, а також індивідуальні та фінансові санкції.

Таку заяву зробив уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, передає «Укрінформ».

«Антибалістичний пакет санкцій і 22-й пакет санкцій будуть між собою доволі пов’язані. Чому? Тому що антибалістичний - це, по суті, пакет санкцій, що повʼязаний з ВПК. Ми сподіваємося, що, як Європейський Союз уже двічі робив, буде прийнято відповідний невеликий санкційний пакет у відповідь на обстріли, передусім пов’язаний із виробниками російських балістичних ракет або постачальниками компонентів для них», - розповів Власюк.

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Уповноважений зазначив, що попри численні санкційні пакети ЄС все ще є сфери, які потребують нових обмежень. Частина з них може увійти до окремого невеликого санкційного пакета.

«Щодо великого 22-го санкційного пакета - є оптимістичний сценарій, за яким він буде запропонований до ухвалення у середині-наприкінці жовтня. Подивимося. Чесно кажучи, рідко коли в Європі справджуються оптимістичні плани, але думаю, що цього року точно ми цей 22-й великий пакет побачимо», - розповів Власюк.

Також у ЄС тривають обговорення повної заборони на послуги морських перевезень. І це залежить від волатильності світового ринку внаслідок подій в Ормузькій протоці.

Крім того, Євросоюз розглядає питання продовження індивідуальних санкцій. Їх хочуть продовжувати не на шість місяців, а на 12.

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