ЦПД: Росія залучила штучний інтелект для імітації чесних «виборів» на окупованих територіях

Російська пропаганда намагається створити ілюзію легітимного голосування на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Окупанти заявили, що за псевдовиборами в Запорізькій області стежить «унікальна аналітична система» зі штучним інтелектом, яка нібито фіксує порушення.
ЦПД наголосив, що насправді ця система повністю підпорядкована російській владі й лише створює видимість прозорості. Водночас окупанти не допускають до псевдовиборів незалежних міжнародних спостерігачів, виправдовуючи це «подвійними стандартами».
Згідно з нормами міжнародного права, будь-які вибори Росії на окупованих українських землях є незаконними, а їхні результати не мають жодної юридичної сили. Росіяни ігнорують той факт, що голосування відбувається в умовах окупації, постійного тиску на місцеве населення та відсутності незалежного моніторингу, наголосив Центр протидії дезінформації.