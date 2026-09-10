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ЦПД: Росія залучила штучний інтелект для імітації чесних «виборів» на окупованих територіях

При цьому незалежних міжнародних спостерігачів на вибори не допускають.

ЦПД: Росія залучила штучний інтелект для імітації чесних «виборів» на окупованих територіях
вибори на ТОТ, фото ілюстративне
Фото: Центр національного спротиву

Російська пропаганда намагається створити ілюзію легітимного голосування на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації

Окупанти заявили, що за псевдовиборами в Запорізькій області стежить «унікальна аналітична система» зі штучним інтелектом, яка нібито фіксує порушення.

ЦПД наголосив, що насправді ця система повністю підпорядкована російській владі й лише створює видимість прозорості. Водночас окупанти не допускають до псевдовиборів незалежних міжнародних спостерігачів, виправдовуючи це «подвійними стандартами».

Згідно з нормами міжнародного права, будь-які вибори Росії на окупованих українських землях є незаконними, а їхні результати не мають жодної юридичної сили. Росіяни ігнорують той факт, що голосування відбувається в умовах окупації, постійного тиску на місцеве населення та відсутності незалежного моніторингу, наголосив Центр протидії дезінформації.

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