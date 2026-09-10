Американська компанія Swarmer купує українського виробника НРК Ratel Robotics

Американська компанія Swarmer, Inc., що розробляє платформи автономного управління дронами, уклала остаточну угоду про придбання українського виробника НРК Ratel Robotics. Про це повідомила сама компанія Swarmer.

Згідно з заявою компанії, сума угоди може сягнути $224 млн. з урахуванням передбачених домовленістю етапів виплат. Після завершення угоди понад 300 співробітників Ratel Robotics мають приєднатися до Swarmer. Таким чином, штат об’єднаної компанії становитиме близько 500 працівників.

Засновник і генеральний директор Ratel Robotics Тарас Остапчук збереже свою посаду та підпорядковуватиметься президенту і генеральному директору Swarmer у США Алексу Фінку. Після завершення придбання Swarmer планує розширити присутність в Україні та використовувати напрацювання Ratel для розвитку наземних і повітряних безпілотників.

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У Swarmer заявляють, що об’єднання компаній має дозволити поєднати наземні роботизовані комплекси Ratel із програмним забезпеченням Swarmer для автономного управління. За задумом компаній, НРК можуть використовуватися не лише для виконання логістичних і евакуаційних завдань, а й як універсальні носії для запуску дронів, зокрема перехоплювачів.

«У своєму нещодавньому листі до акціонерів я заявив про нашу мету — створити платформу для продуктів, які були випробувані на полі бою та довели свою ефективність у найскладніших операційних умовах. Ratel саме відповідає цій місії. Я вважаю, що Swarmer може пришвидшити свої можливості, розширити охоплення та інтегрувати їх з іншими перевіреними технологіями. Наша мета проста: об’єднати найкращі системи, відпрацьовані в бою, в одне вирішальне, інтегроване рішення», — сказав голова правління Swarmer Ерік Прінс.

Ratel Robotics – український виробник наземних роботизованих комплексів, який розробляє дрони з 2023 року. Роботизовані платформи компанії використовуються для логістики на полі бою, евакуації поранених, розвідки, запуску дронів та розмінування. Компанія у 2026 році уклала контракти на загальну суму $86 млн. Компанія також веде переговори з кількома країнами НАТО в межах ініціативи «Build With Ukraine».

Swarmer – це американська оборонна компанія, що спеціалізується на програмному забезпеченні, яке дозволяє одному оператору керувати сотнями дронів у режимі реального часу. Основні сфери діяльності Swarmer включають автономну координацію рою дронів, інтеграцію багатодоменних безпілотних систем та програмне забезпечення для автономності на базі штучного інтелекту для розподілених операцій. У компанії також зазначають, що Swarmer із квітня 2024 року підтримала понад 100 тисяч реальних бойових місій в Україні.

Раніше у Міністерстві оборони України зазначали, що потреба в наземних роботизованих комплексах неухильно зростає. Щоб суттєво розширити їх застосування на лінії фронту, оборонне відомство значно збільшило обсяги закупівель і визначений рівень потреби в НРК у цьому році.

Зокрема, понад 22 000 одиниць НРК вже законтрактовано, що майже вдвічі перевищує показники за весь попередній рік. Також військовослужбовці вже замовили НРК майже на 1,9 млрд гривень через маркетплейс Brave1 Market за програмою єБали.