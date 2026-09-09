«150 заявок на програму з Fire Point і ніхто не пройшов». Президентка КАІ про вступну кампанію, співпрацю з бізнесом та вплив ШІ
«150 заявок на програму з Fire Point і ніхто не пройшов». Президентка КАІ про вступну кампанію, співпрацю з бізнесом та вплив ШІ
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
Понад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ЕксклюзивПонад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
ГоловнаТехнології
Спецтема
Defense Tech

На НРК «Равлик» інтегрували пускову установку для ракет

Установка може запускати як некеровані авіаційні ракети, так і з лазерним наведенням

На НРК «Равлик» інтегрували пускову установку для ракет
Фото: Оборонка

Українська компанія Ukrainian Unmanned Technologies на міжнародній оборонній виставці MSPO 2026 у Польщі представила модифікацію наземного роботизованого комплексу UMP-3 «Равлик» із семитрубною ракетною пусковою установкою FZ800 Mod.1. Про це повідомляють видання «Мілітарний» та «Оборонка». 

У компанії зазначають, що пускова установка може використовувати 70-мм ракети FZ275 LGR із лазерним наведенням, а також звичайні некеровані авіаційні ракети. Універсальність системи забезпечує змінний механізм фіксації подвійного призначення FZ125. Він дозволяє утримувати та запускати різні типи боєприпасів, зокрема ракети стандартів FFAR (Folding-Fin Aerial Rocket) та WA (Wrap-Around / Wrap-Around Fin).

За даними розробника, FZ800 Mod.1 має довжину 2003 мм і діаметр 252 мм. Маса порожнього пускового модуля становить 41 кг, тоді як залежно від типу ракет і встановлених бойових частин маса спорядженої установки може досягати 107–131 кг.

Реклама

Читайте такожУ Силах оборони тестують роботизовані турелі з автоматами Калашникова, - МОУ

Керування вогнем здійснюється за допомогою цифрових систем, інтегрованих у бортовий комплекс робота. Для роботи з установкою компанія розробила спеціалізоване програмне забезпечення.

«Нам треба було, по-перше, навчити керувати модулем. Він опускається вверх-вниз. Проблема в тому, що треба було написати спеціалізований софт для управління модулем та передачі інформації. В залежності від ракети, ми своїми протоколами можемо обʼєднати софт в одне робоче місце. Оператор при певних курсах може також керувати ракетами», пояснив представник Ukrainian Unmanned Technologies.

У компанії зазначили, що наразі безпосередньо модуль FZ800 проходить випробування. Спочатку його створювали для використання з некерованими авіаційними ракетами, однак нині розробники доопрацьовують механізм і випробовують комплекс із ракетами класу «земля-повітря».

Пускова установка встановлена на турелі шестиколісного НРК UMP-3 «Равлик». Комплекс має колісну формулу 6×6 та важить 670 кг. За даними компанії, він здатний перевозити до 500 кг корисного навантаження, а також буксирувати причіп масою до 2,5 тонни. Максимальна швидкість UMP-3 становить 12 км/год, а запас ходу на одному заряді перевищує 50 км. 

Ukrainian Unmanned Technologies — українська інженерно-виробнича компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних наземних роботизованих платформ. Одним із ключових продуктів компанії є сімейство НРК «Равлик», які можуть виконувати логістичні, евакуаційні, розвідувальні та бойові завдання.

Компанія розвиває міжнародне партнерство для масштабування виробництва. Зокрема, UUT має угоду з данською Vidar Industries, а також уклала промислове партнерство з французькою Haulotte щодо виробництва НРК «Равлик».

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies