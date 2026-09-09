На НРК «Равлик» інтегрували пускову установку для ракет

Установка може запускати як некеровані авіаційні ракети, так і з лазерним наведенням

Українська компанія Ukrainian Unmanned Technologies на міжнародній оборонній виставці MSPO 2026 у Польщі представила модифікацію наземного роботизованого комплексу UMP-3 «Равлик» із семитрубною ракетною пусковою установкою FZ800 Mod.1. Про це повідомляють видання «Мілітарний» та «Оборонка».

У компанії зазначають, що пускова установка може використовувати 70-мм ракети FZ275 LGR із лазерним наведенням, а також звичайні некеровані авіаційні ракети. Універсальність системи забезпечує змінний механізм фіксації подвійного призначення FZ125. Він дозволяє утримувати та запускати різні типи боєприпасів, зокрема ракети стандартів FFAR (Folding-Fin Aerial Rocket) та WA (Wrap-Around / Wrap-Around Fin).

За даними розробника, FZ800 Mod.1 має довжину 2003 мм і діаметр 252 мм. Маса порожнього пускового модуля становить 41 кг, тоді як залежно від типу ракет і встановлених бойових частин маса спорядженої установки може досягати 107–131 кг.

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Керування вогнем здійснюється за допомогою цифрових систем, інтегрованих у бортовий комплекс робота. Для роботи з установкою компанія розробила спеціалізоване програмне забезпечення.

«Нам треба було, по-перше, навчити керувати модулем. Він опускається вверх-вниз. Проблема в тому, що треба було написати спеціалізований софт для управління модулем та передачі інформації. В залежності від ракети, ми своїми протоколами можемо обʼєднати софт в одне робоче місце. Оператор при певних курсах може також керувати ракетами», пояснив представник Ukrainian Unmanned Technologies.

У компанії зазначили, що наразі безпосередньо модуль FZ800 проходить випробування. Спочатку його створювали для використання з некерованими авіаційними ракетами, однак нині розробники доопрацьовують механізм і випробовують комплекс із ракетами класу «земля-повітря».

Пускова установка встановлена на турелі шестиколісного НРК UMP-3 «Равлик». Комплекс має колісну формулу 6×6 та важить 670 кг. За даними компанії, він здатний перевозити до 500 кг корисного навантаження, а також буксирувати причіп масою до 2,5 тонни. Максимальна швидкість UMP-3 становить 12 км/год, а запас ходу на одному заряді перевищує 50 км.

Ukrainian Unmanned Technologies — українська інженерно-виробнича компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних наземних роботизованих платформ. Одним із ключових продуктів компанії є сімейство НРК «Равлик», які можуть виконувати логістичні, евакуаційні, розвідувальні та бойові завдання.

Компанія розвиває міжнародне партнерство для масштабування виробництва. Зокрема, UUT має угоду з данською Vidar Industries, а також уклала промислове партнерство з французькою Haulotte щодо виробництва НРК «Равлик».