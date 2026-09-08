У Європі стартує спільне виробництво українського дрона-ракети «Барс»

У Німеччині у вересні розпочинає роботу спільне підприємство з виробництва українського дрона-ракети «Барс». Про це розробник безпілотника,ім’я кого не розкривають, розповів у інтерв’ю виданню «РБК-Україна».

За виробничими планами, перша продукція від спільного підприємства постачатиметься до Сил оборони України з 10 жовтня.

За словами розробника, дрон має дальність польоту до 1000 км, швидкість понад 700 км/год та може нести бойову частину до 60 кг.

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Розробник зазначив, що «Барс» почали розробляти у 2023 році. Його конструювали як модульну платформу, що дозволяє використовувати його для різних місій. Він додав, що від першого базового зразка до теперішнього дрон пройшов понад 40 модернізацій та ітерацій.

«Тобто наша базова модульність дозволила «Барсу» отримати три основні категорії застосування: це DeepStrike, «мідл-страйк» і «фронт-страйк». І от саме модульність дозволила балансувати з об'ємом палива і вагою бойової частини, та створити кілька модифікацій одного дрона», - розповів він.

Заявлено, що на фінальному етапі польоту оператор може керувати дроном самостійно або передати керування оптичній системі донаведення. Розробник додав, що наразі локалізація «Барса» становить понад 74 відсотки. За його словами, на даний момент єдиний важливий компонент, який закуповують за кордоном, це турбореактивний двигун.

«Без перебільшення, ми збираємо їх по всьому світу, але вже пройшов фінальні тести двигун нашого виробництва», - розповів розробник.

Нагадаємо, раніше Німеччина вже вивчала можливість закупівлі «Барсів».