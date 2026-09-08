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Defense Tech

У Міноборони анонсували безоплатні стратсесії для представників ОПК

Так компанія матиме чіткий набір стратегічних пріоритетів на рік, пояснили в МОУ

У Міноборони анонсували безоплатні стратсесії для представників ОПК
Виробництво дронів
Фото: скрин відео

Українські оборонні компанії можуть отримати безоплатно стратегічні сесії із консультантами, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр, відповідальна за напрямок ОПК.

«Кожна сесія – це чотири години роботи зі стратегічним консультантом, який розуміє специфіку оборонної галузі. За результатами компанія отримає чіткий набір стратегічних пріоритетів на наступні 12 місяців», – пояснила Гвоздяр.

У планах міністерства провести десять таких сесій до кінця року.

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«Українські оборонні компанії вже довели, що здатні швидко створювати рішення для поля бою. Наступний крок – допомогти їм зростати системно: з правильними пріоритетами, сильними командами і зрозумілим шляхом розвитку», – додала заступниця міністра.

Податися компанії можуть за посиланням.

Ганну Гвоздяр призначили на посаду 8 вересня.

Серед пріоритетів її роботи в міністерстві визначили потреби фронту, а також експорт українських оборонних рішень за кордон.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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