«Українська бронетехніка» представила бронеавтомобілі «Варта-3» та «Сайгак-1»

Основне призначення машин — швидке та безпечне перевезення військових під час виконання бойових завдань

Компанія «Українська бронетехніка» на виставці MSPO у Польщі представила бронеавтомобілі «Сайгак-1» та «Варта-3» з протимінним захистом і можливістю встановити дистанційний керований бойовий модуль Tavria. Про це повідомляють видання «Мілітарний» та «Оборонка».

«Сайгак-1» створений для експлуатації на різних типах місцевості та в будь-яку пору року. За словами представників компанії, машину також можна застосовувати під час ліквідації наслідків стихійних лих, техногенних аварій і катастроф.

Бронеавтомобіль отримав корпус із балістичним захистом ПЗСА 3, який, за заявами виробника, витримує влучання звичайних набоїв 5,45×39 мм та 7,62×39 мм. Протимінний захист рівня 1 за STANAG 4569 забезпечує захист від протипіхотних мін та осколків.

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«Сайгак-1» має повнопривідне шасі та дизельний двигун потужністю 240 к.с. Він здатен розвивати швидкість до 140 км/год, а 80-літровий паливний бак забезпечує запас ходу до 600 км. Машина розрахована на екіпаж із двох осіб і трьох десантників. Серед засобів підвищення безпеки — передня та задня камери, автоматична система пожежогасіння і колеса з системою RunFlat. Кондиціонер та обігрів призначені для підтримання комфортних умов для екіпажу й десанту.

Що відомо про бронеавтомобіль «Варта-3»

«Варта-3» — важчий бронеавтомобіль із повним приводом 4×4 та автоматичною коробкою передач. На нього можна встановити дистанційно керований бойовий модуль Tavria. Машина призначена для перевезення особового складу, виконання бойових і спеціальних завдань, патрулювання та роботи в умовах підвищеної мінної небезпеки.

За даними розробника, бронезахист «Варти-3» витримує ураження бронебійно-запалювальними набоями 7,62×54 мм, а протимінний захист — підрив 8 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті під колесом або корпусом. Для зниження впливу вибухової хвилі застосовані V-подібне днище та спеціальні протимінні сидіння.

Споряджена маса бронеавтомобіля становить 14,8 тонни. «Варта-3» оснащена дизельним двигуном потужністю до 326 к.с. Максимальна швидкість — до 100 км/год, запас ходу по шосе — близько 500 км, а паливний бак розрахований на 200 літрів. Екіпаж складається з двох осіб, десант — із восьми.

Основним озброєнням дистанційного модуля Tavria є 12,7-мм кулемет Browning M2, доповнений 7,62-мм ПКТ. Модуль має цифрову систему управління вогнем і гіроскопічну стабілізацію. Його турель обертається на 360°, а заявлена ефективна дальність стрільби сягає 1800 метрів.

Для пошуку та супроводу цілей використовується оптико-електронна система Hawkeye-M2T. Виробник заявляє, що система може виявляти людину на відстані до 3,2 км і розпізнавати її до 1 км.

Система Tavria здатна працювати по наземних і повітряних цілях, зокрема бронетехніці, транспортних засобах, живій силі, гелікоптерах та безпілотниках. Також передбачене отримання зовнішнього цілевказання від радарів і командних пунктів, автоматичне захоплення та супровід цілей. Балістичний обчислювач розраховує траєкторію рухомої цілі та точку випередження. Керувати озброєнням можна як із захищеного відсіку бронеавтомобіля, так і з дистанційного поста.

Нагадаємо, у липні Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у Збройних Силах багатоцільовий бронеавтомобіль UAT.DESNA.