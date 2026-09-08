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Росія знищила склад аптечної мережі: згоріли сотні тонн ліків

Постраждали складські приміщення "Аптеки доброго дня".

Росія знищила склад аптечної мережі: згоріли сотні тонн ліків
Удар по аптечних складах
Фото: Сергій Горніцький

Унаслідок ворожої атаки 3 вересня був знищений склад лікарських засобів компанії "Аптека доброго дня". Про це повідомив у Facebook директор із питань стратегічного розвитку та інновацій компанії Сергій Горніцький.

На складі зберігалися сотні тонн медикаментів, призначених для пацієнтів по всій Україні. Унаслідок удару вони були знищені.

Горніцький опублікував фотографії складу до та після атаки. На знімках до удару видно заповнені стелажі та коробки з лікарськими засобами. Після атаки від складу залишилися обгорілі металеві конструкції та руїни.

"Сотні тонн медикаментів, які так чекали пацієнти по всій країні для лікування найрізноманітніших хвороб, знищені за одну мить. Проте найбільший шок уже позаду, і сьогодні ми збираємо всю свою стійкість, щоб рухатися далі", – написав Горніцький.

У компанії також заявили, що в таких умовах бізнес в Україні нині змушений боротися за кожен день роботи, робочі місця та можливість продовжувати діяльність.

Фото: Сергій Горніцький

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