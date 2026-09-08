Україна засуджує атаки, здійснені угрупованням хуситів проти Саудівської Аравія, які призвели до поранень серед цивільного населення, включно з жінками та дітьми.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
“Ми висловлюємо найглибші співчуття постраждалим і бажаємо пораненим швидкого та повного одужання”, – зазначив він.
Сибіга додав, що Київ підтверджує свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності Саудівської Аравії.
“Ми стоїмо пліч-о-пліч із Королівством у цей складний час і залишаємося відданими подальшому зміцненню нашого цінного партнерства”, – додав міністр.
- Саудівська Аравія заявила про готовність жорстко відповісти на серію ударів єменських хуситів, унаслідок яких постраждали щонайменше 73 людини, зокрема жінки й діти. Атаки також спричинили пожежі на енергетичних об’єктах у південній частині країни.
Що було раніше
Новий спалах насильства відбувається на тлі загострення конфлікту, який поновився після тривалого перемир’я. У липні хусити вже атакували саудівські нафтові об’єкти та судна.
Окрім ударів по території Саудівської Аравії, хусити оголосили блокаду саудівського судноплавства в Червоному морі, яке є важливим маршрутом для експорту саудівської нафти. Паралельно загострилися наземні бої між хуситами та силами, яких підтримує Саудівська Аравія, на території Ємену. В останні тижні хусити застосовували балістичні ракети та безпілотники проти порту Моха, який контролюють урядові сили.