Київ підтверджує свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності Королівства.

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Україна засуджує атаки, здійснені угрупованням хуситів проти Саудівської Аравія, які призвели до поранень серед цивільного населення, включно з жінками та дітьми.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

“Ми висловлюємо найглибші співчуття постраждалим і бажаємо пораненим швидкого та повного одужання”, – зазначив він.

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Сибіга додав, що Київ підтверджує свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності Саудівської Аравії.

“Ми стоїмо пліч-о-пліч із Королівством у цей складний час і залишаємося відданими подальшому зміцненню нашого цінного партнерства”, – додав міністр.

Саудівська Аравія заявила про готовність жорстко відповісти на серію ударів єменських хуситів, унаслідок яких постраждали щонайменше 73 людини, зокрема жінки й діти. Атаки також спричинили пожежі на енергетичних об’єктах у південній частині країни.

Що було раніше

Новий спалах насильства відбувається на тлі загострення конфлікту, який поновився після тривалого перемир’я. У липні хусити вже атакували саудівські нафтові об’єкти та судна.

Окрім ударів по території Саудівської Аравії, хусити оголосили блокаду саудівського судноплавства в Червоному морі, яке є важливим маршрутом для експорту саудівської нафти. Паралельно загострилися наземні бої між хуситами та силами, яких підтримує Саудівська Аравія, на території Ємену. В останні тижні хусити застосовували балістичні ракети та безпілотники проти порту Моха, який контролюють урядові сили.