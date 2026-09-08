​У Києві проводили захід для студентів під час тривоги: поліція відкрила провадження

Студентів зібрав на посвяту один із столичних університетів.

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Посвята студентів відбулвалась під час тривоги

У Дарницькому районі Києва поліція розслідує обставини проведення заходу для студентів на території одного зі столичних університетів під час повітряної тривоги.

Про це проінформувала поліція Києва.

Повідомлення про подію правоохоронці отримали сьогодні близько 11:10. За попередніми даними, на відкритій території університету проходив захід із посвяти першокурсників у студенти.

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Після оголошення повітряної тривоги захід не припинили, а студентів не направили до укриття.

На місце прибула слідчо-оперативна група. За фактом події слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість.

Фото: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва