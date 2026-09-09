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Defense Tech

«Укрспецсистемс» вперше показала свій ударний дрон RAM-2X і результати роботи своїх засобів

За даними компанії, всього боєприпаси родини RAM уразили понад 450 цілей

«Укрспецсистемс» вперше показала свій ударний дрон RAM-2X і результати роботи своїх засобів
RAM-2X
Фото: Укрспецсистемс

Ударний БпЛА RAM-2X з X-подібним крилом української компанії «Укрспецсистемс» представили на збройній виставці у Польщі MSPO, повідомляє видання «Оборонка».

Зазначено, що безпілотник розробляли для ураження високовартісних цілей. Заявлена відстань роботи до 180 км, час перебування в повітрі – понад дві години, несе бойову частину з ударним ядром масою 2,7 або 3,5 кг.

За даними виробника, RAM-2X працює з різними системами зв'язку: кількома діапазонами радіо або Starlink. Дрон також може діяти в парі із ретранслятором – розвідувальним дроном SHARK-M, який забезпечує цілевказання і допомагає долати ворожий РЕБ. Також зазначено, що безпілотник може використовувати різні моделі ШІ-асистентів.

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За даними компанії, всього боєприпаси родини RAM уразили понад 450 цілей. При цьому виробник тривалий час не міг публічно підтверджувати свій зв'язок із RAM через безпекові обмеження, хоча кадри їхньої роботи регулярно з'являлися в мережі. 

Тепер компанія погодила з військовими публікацію відео бойового застосування – першу добірку присвятили ураженню російських засобів ППО.

«Це цілі, які самі створені, щоб полювати на безпілотники. Складніших для ударного дрона просто немає. По-друге, через свою цінність вони краще замасковані й стоять далі від передової. Тому ураження ЗРК чи радара показує головне: здатність системи долати РЕБ, оборону ворога й працювати далеко за лінією бойового зіткнення», – цитує «Оборонка» представників компанії.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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