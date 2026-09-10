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На Чернігівщині ДБР викрило схему організації дезертирства

За свої "послуги" учасники схеми просили 8 тисяч доларів США.

На Чернігівщині ДБР викрило схему організації дезертирства
Фото: ДБР

На Чернігівщині працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Військової служби правопорядку ЗСУ викрили схему організації втечі військовослужбовців з місця служби. 

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Організатором виявився цивільний чоловік, який не проходить військову службу та знятий із військового обліку. За даними слідства, він дізнався про намір військовослужбовця незаконно залишити місце служби та запропонував йому "допомогу" за гроші.

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До схеми він залучив двох військовослужбовців та ще одного цивільного. Разом вони розробили маршрут і розподілили між собою ролі. Зокрема, один із військових мав забезпечити безперешкодне проходження блокпостів, використовуючи свої службові повноваження. Інші учасники повинні були забрати військовослужбовця з місця служби й забезпечити його подальше перевезення.

"Свої «послуги» учасники схеми фактично рекламували через соцмережі, де пропонували допомогу тим, хто хотів незаконно залишити військову службу", - зазначили в ДБР.

2 вересня учасники схеми реалізували перше таке "замовлення". Військовослужбовцю допомогли залишити військову частину, вивезли його до заздалегідь визначеного місця, надали цивільний одяг, після чого автомобілем повезли у напрямку Чернігова. За організацію втечі фігуранти отримали 8 тисяч доларів. 

Наразі організатору та його спільниками повідомлено про підозру у закінченому замаху на організацію дезертирства, вчиненого в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 408 КК України).

Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

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