У "Резерв+" запустили відстрочку для педагогів шкіл

Звертатися до ЦНАП або завантажувати документи більше не потрібно, кажуть у Міноборони.

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Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти отримали можливість оформлювати відстрочку від мобілізації через застосунок "Резерв+".

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Звертатися до ЦНАП або завантажувати документи не потрібно – система самостійно перевіряє інформацію в АІКОМ та Пенсійному фонді України.

Скористатися послугою можуть працівники, для яких заклад освіти є основним місцем роботи, а педагогічне навантаження становить щонайменше 0,75 ставки.

Посада також має належати до переліку педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти, а дані про роботодавця в АІКОМ та ПФУ повинні збігатися.

Як подавати запит?

У "Резерв+" потрібно відкрити "Сервіси", обрати "Запит на відстрочку", а далі – "Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти".