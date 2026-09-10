У "Резерв+" запустили відстрочку для педагогів шкіл

Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти отримали можливість оформлювати відстрочку від мобілізації через застосунок "Резерв+".
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Звертатися до ЦНАП або завантажувати документи не потрібно – система самостійно перевіряє інформацію в АІКОМ та Пенсійному фонді України.
Скористатися послугою можуть працівники, для яких заклад освіти є основним місцем роботи, а педагогічне навантаження становить щонайменше 0,75 ставки.
Посада також має належати до переліку педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти, а дані про роботодавця в АІКОМ та ПФУ повинні збігатися.
Як подавати запит?
- У "Резерв+" потрібно відкрити "Сервіси", обрати "Запит на відстрочку", а далі – "Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти".
- Після автоматичної перевірки результат з’явиться у застосунку.
- Якщо відстрочку оформити не вдалося, Міноборони радить перевірити актуальність інформації про місце роботи, посаду та навантаження в АІКОМ і ПФУ.