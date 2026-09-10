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У "Резерв+" запустили відстрочку для педагогів шкіл

Звертатися до ЦНАП або завантажувати документи більше не потрібно, кажуть у Міноборони.

У "Резерв+" запустили відстрочку для педагогів шкіл
Застосунок Резерв+
Фото: pik.net.ua

Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти отримали можливість оформлювати відстрочку від мобілізації через застосунок "Резерв+". 

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Звертатися до ЦНАП або завантажувати документи не потрібно – система самостійно перевіряє інформацію в АІКОМ та Пенсійному фонді України.

Скористатися послугою можуть працівники, для яких заклад освіти є основним місцем роботи, а педагогічне навантаження становить щонайменше 0,75 ставки. 

Посада також має належати до переліку педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти, а дані про роботодавця в АІКОМ та ПФУ повинні збігатися.

Як подавати запит?

  • У "Резерв+" потрібно відкрити "Сервіси", обрати "Запит на відстрочку", а далі – "Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти". 
  • Після автоматичної перевірки результат з’явиться у застосунку. 
  • Якщо відстрочку оформити не вдалося, Міноборони радить перевірити актуальність інформації про місце роботи, посаду та навантаження в АІКОМ і ПФУ.
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