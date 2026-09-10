Генштаб ЗСУ підтвердив ураження порту у Махачкалі та трьох кораблів РФ у Новоросійську

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Україна поцілила по кораблях Росії та порту

У ніч на 10 вересня підрозділи Сил оборони України уразили Махачкалінський морський торговельний порт у Республіці Дагестан, Росія. На території об’єкта зафіксували пожежу.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Наразі ступінь завданих портовій інфраструктурі збитків уточнюють.

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У Генштабі зазначили, що Махачкалінський морський торговельний порт є єдиним незамерзаючим і глибоководним портом Росії на Каспійському морі. Він також є важливим транспортно-логістичним вузлом.

Крім того, Генштаб підтвердив ураження 9 вересня мазутних сховищ у Новоросійську Краснодарського краю. За результатами аналізу додаткових даних встановлено, що були уражені щонайменше три російські кораблі.

Йдеться про малий морський тральщик "Железняков", фрегат "Адмирал Ессен" та великий десантний корабель проєкту 11711 "Петр Моргунов".

"Робота по ключових військових цілях противника триває", – наголосили у Генштабі.

Махачкалінський порт має ключове значення для російсько-іранського логістичного коридору через Каспійське море, який використовується для обходу західних санкцій. Цим маршрутом здійснюються поставки військового призначення в обох напрямках.