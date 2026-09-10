У Сумській області ворожі дрони вбили людину

Після атаки безпілотників є ще один постраждалий.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Шосткинському районі Сумської області внаслідок удару російського безпілотника по житловому сектору загинула людина, ще одна отримала травми.

Про це повідомили в ДСНС України.

Унаслідок атаки в одному із сіл району спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив близько 500 квадратних метрів.

Реклама

Рятувальники ДСНС, які працювали на місці, під час ліквідації наслідків удару врятували кількох свійських тварин. Інші подробиці атаки наразі не повідомляються.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС