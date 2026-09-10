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У Сумській області ворожі дрони вбили людину

Після атаки безпілотників є ще один постраждалий.

У Сумській області ворожі дрони вбили людину
Обстріли Сумської області
Фото: ДСНС

У Шосткинському районі Сумської області внаслідок удару російського безпілотника по житловому сектору загинула людина, ще одна отримала травми.

Про це повідомили в ДСНС України.

Унаслідок атаки в одному із сіл району спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив близько 500 квадратних метрів.

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Рятувальники ДСНС, які працювали на місці, під час ліквідації наслідків удару врятували кількох свійських тварин. Інші подробиці атаки наразі не повідомляються.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

  • Вчора у Сумській області померли 2 жінки, поранені під час російської атаки на дизель-поїзд напередодні. 60-річну та 79-річну жінок доправили до лікарні, проте врятувати їм життя не вдалось. Під час евакуації потяга люди не встигли відійти на достатньо безпечну відстань.
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