У Сумській області ворожі дрони вбили людину

У Шосткинському районі Сумської області внаслідок удару російського безпілотника по житловому сектору загинула людина, ще одна отримала травми.
Про це повідомили в ДСНС України.
Унаслідок атаки в одному із сіл району спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив близько 500 квадратних метрів.
Рятувальники ДСНС, які працювали на місці, під час ліквідації наслідків удару врятували кількох свійських тварин. Інші подробиці атаки наразі не повідомляються.
- Вчора у Сумській області померли 2 жінки, поранені під час російської атаки на дизель-поїзд напередодні. 60-річну та 79-річну жінок доправили до лікарні, проте врятувати їм життя не вдалось. Під час евакуації потяга люди не встигли відійти на достатньо безпечну відстань.