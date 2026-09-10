На Хмельниччині під час нічної атаки поранено поліцейського

Завдяки роботі ППО вдалось збити або подавити два безпілотники.

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Унаслідок нічної атаки на Хмельниччину травмувався поліцейський. Про це в Telegram повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Поліцейському надали медичну допомогу на місці. Госпіталізація йому не знадобилася.

Під час атаки в області працювали сили протиповітряної оборони. За словами Тюріна, завдяки їхній роботі вдалося збити або подавити два російські безпілотники.

До ліквідації наслідків атаки залучалися рятувальники та інші служби. Внаслідок повторних ударів поранено рятувальників. Пожежу оперативно ліквідували.