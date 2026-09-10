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На Хмельниччині під час нічної атаки поранено поліцейського

Завдяки роботі ППО вдалось збити або подавити два безпілотники.

На Хмельниччині під час нічної атаки поранено поліцейського
Ілюстративне фото
Фото: Wikimapia

Унаслідок нічної атаки на Хмельниччину травмувався поліцейський. Про це в Telegram повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Поліцейському надали медичну допомогу на місці. Госпіталізація йому не знадобилася.

Під час атаки в області працювали сили протиповітряної оборони. За словами Тюріна, завдяки їхній роботі вдалося збити або подавити два російські безпілотники.

До ліквідації наслідків атаки залучалися рятувальники та інші служби. Внаслідок повторних ударів поранено рятувальників. Пожежу оперативно ліквідували. 

  • У ніч на 10 вересня російська армія атакувала Україну 149 безпілотниками різних типів. ППО знешкодила 128 із них. Зафіксували влучання на 13 локаціях, і ще у 9 місцях впали уламки.
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