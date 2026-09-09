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Поліцейські «Білі янголи» евакуювали дві сімʼї з прифронтових міст Нікопольського району Дніпропетровщини.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Через постійні атаки та вибухи, з Нікополя та Марганця виїхали четверо дітей та їхні матері.

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Жінки згадують, що через постійні удари по цивільній інфраструктурі — лікарнях, супермаркетах та людних місцях, стало страшно навіть просто вийти на вулицю.

Одна з них, багатодітна матір синів, наразі жінка ще вирішує, куди саме їхати, але точно не за кордон — хоче, аби сини навчалися та знали українську мову.

Родини вдалося вивезти та в безпечному місці передати волонтерам.

"Якщо вам або вашим близьким потрібна евакуація з прифронтової території Нікопольського району — звертайтеся за номером 0 66 239 0354", - зазначили в поліції.