Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
«150 заявок на програму з Fire Point і ніхто не пройшов». Президентка КАІ про вступну кампанію, співпрацю з бізнесом та вплив ШІ
«150 заявок на програму з Fire Point і ніхто не пройшов». Президентка КАІ про вступну кампанію, співпрацю з бізнесом та вплив ШІ
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Понад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ЕксклюзивПонад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ГоловнаСуспільствоВійна

Дві сім'ї вдалось евакуювати з прифронтових міст Нікопольщини

Виїхали четверо дітей та їхні матері.

Дві сім'ї вдалось евакуювати з прифронтових міст Нікопольщини
Евакуація з Нікопольщини
Фото: Відділ комунікації поліції Дніпропетровщини

Поліцейські «Білі янголи» евакуювали дві сімʼї з прифронтових міст Нікопольського району Дніпропетровщини.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Через постійні атаки та вибухи, з Нікополя та Марганця виїхали четверо дітей та їхні матері. 

Реклама

Жінки згадують, що через постійні удари по цивільній інфраструктурі — лікарнях, супермаркетах та людних місцях, стало страшно навіть просто вийти на вулицю. 

Одна з них, багатодітна матір синів, наразі жінка ще вирішує, куди саме їхати, але точно не за кордон — хоче, аби сини навчалися та знали українську мову.

Родини вдалося вивезти та в безпечному місці передати волонтерам.

"Якщо вам або вашим близьким потрібна евакуація з прифронтової території Нікопольського району — звертайтеся за номером 0 66 239 0354", - зазначили в поліції.

  • Із двох сіл на Дніпропетровщині оголосили обовʼязкову евакуацію всіх людей. Села розташовані у Словʼянській сільській громаді. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies