Москва хоче продовжувати війну без перерв: Сибіга відреагував на заяву помічника Путіна

Помічник Путіна заявив, що США мають припинити всю підтримку України.

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Помічник російського диктатора Владіміра Путіна заявив, що Сполучені Штати мають припинити всю підтримку України, щоб нібито прискорити завершення війни.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у мережі "Х" відреагував на заяву Кремля.

За його словами, така заява фактично демонструє справжні наміри Росії – Москва прагне не дипломатичного врегулювання, а продовження війни без жодних перерв.

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"Насправді він оголив справжні наміри Росії: замість справжньої дипломатії Москва хоче продовжувати війну без жодних перерв", – заявив Сибіга.

Глава українського МЗС зазначив, що російське керівництво готове й надалі жертвувати власними військовими та погіршувати економічну ситуацію в країні заради продовження війни.

"Російські еліти існують у паралельному світі, поруч зі своїм босом. Вони воліли б марно жертвувати сотнями тисяч своїх солдатів як гарматним м’ясом і заганяти свою економіку у вільне падіння, аніж завершити війну, яку вони не можуть виграти", – наголосив Сибіга.

Сибіга підкреслює, для зміни позиції Москви необхідне посилення тиску.

"Тільки посилений тиск може вилікувати російські ілюзії та нарешті привести їх за стіл переговорів", – заявив міністр.