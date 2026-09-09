Москва хоче продовжувати війну без перерв: Сибіга відреагував на заяву помічника Путіна

Помічник російського диктатора Владіміра Путіна заявив, що Сполучені Штати мають припинити всю підтримку України, щоб нібито прискорити завершення війни.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у мережі "Х" відреагував на заяву Кремля.
За його словами, така заява фактично демонструє справжні наміри Росії – Москва прагне не дипломатичного врегулювання, а продовження війни без жодних перерв.
"Насправді він оголив справжні наміри Росії: замість справжньої дипломатії Москва хоче продовжувати війну без жодних перерв", – заявив Сибіга.
Глава українського МЗС зазначив, що російське керівництво готове й надалі жертвувати власними військовими та погіршувати економічну ситуацію в країні заради продовження війни.
"Російські еліти існують у паралельному світі, поруч зі своїм босом. Вони воліли б марно жертвувати сотнями тисяч своїх солдатів як гарматним м’ясом і заганяти свою економіку у вільне падіння, аніж завершити війну, яку вони не можуть виграти", – наголосив Сибіга.
Сибіга підкреслює, для зміни позиції Москви необхідне посилення тиску.
"Тільки посилений тиск може вилікувати російські ілюзії та нарешті привести їх за стіл переговорів", – заявив міністр.
- Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що найближчими тижнями може з’явитися можливість розробити план дій для відновлення переговорів між Україною та Росією. Водночас суттєві перешкоди для цього залишаються.