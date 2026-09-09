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США запровадили санкції проти китайськомовної платформи через яку пройшли криптоактиви на 24 млрд доларів

США запровадили санкції проти Xinbi Guarantee.

США запровадили санкції проти китайськомовної платформи через яку пройшли криптоактиви на 24 млрд доларів
Фото: epravda.com.ua

Сполучені Штати запровадили санкції проти транснаціональної злочинної організації Xinbi Guarantee, тіньової китайськомовної платформи, яку використовували міжнародні злочинні угруповання та мережі з відмивання грошей для підтримки кібершахрайських операцій проти американців.

Про це повідомив речник Держдепартаменту США Томмі Піготт, пише Укрінформ.

Санкції запровадило Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США. Одночасно під обмеження потрапили ще дві компанії, які підтримували діяльність Xinbi Guarantee, – SafeW Technology та Anwen Technology, що базуються відповідно в Сингапурі та Камбоджі.

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У Держдепартаменті США зазначили, що шахрайські центри у Південно-Східній Азії щороку викрадають у американських громадян мільярди доларів.

За даними американської влади, Xinbi Guarantee управляє великим нелегальним онлайн-ринком, який використовувався для кібершахрайства, реалізації шахрайських схем, відмивання коштів та іншої злочинної діяльності проти громадян США.

За інформацією Мінфіну США, від моменту створення платформи приблизно у 2022 році через Xinbi Guarantee пройшли цифрові активи та фіатна валюта на суму понад 24 млрд доларів.

Платформа переважно обслуговувала операції у країнах Південно-Східної Азії.

Xinbi Guarantee також надавала операторам шахрайських центрів, мережам з відмивання грошей та кіберзлочинним угрупованням послуги умовного депонування коштів.

За даними американської влади, платформою користувалися, зокрема, північнокорейські хакери та низка структур, які вже перебувають під санкціями.

У США наголосили, що запровадження санкцій є частиною зусиль із протидії транснаціональним кіберзлочинним мережам, які використовують цифрові активи для проведення шахрайських операцій та легалізації незаконно отриманих коштів.

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