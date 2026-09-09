США запровадили санкції проти китайськомовної платформи через яку пройшли криптоактиви на 24 млрд доларів

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Сполучені Штати запровадили санкції проти транснаціональної злочинної організації Xinbi Guarantee, тіньової китайськомовної платформи, яку використовували міжнародні злочинні угруповання та мережі з відмивання грошей для підтримки кібершахрайських операцій проти американців.

Про це повідомив речник Держдепартаменту США Томмі Піготт, пише Укрінформ.

Санкції запровадило Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США. Одночасно під обмеження потрапили ще дві компанії, які підтримували діяльність Xinbi Guarantee, – SafeW Technology та Anwen Technology, що базуються відповідно в Сингапурі та Камбоджі.

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У Держдепартаменті США зазначили, що шахрайські центри у Південно-Східній Азії щороку викрадають у американських громадян мільярди доларів.

За даними американської влади, Xinbi Guarantee управляє великим нелегальним онлайн-ринком, який використовувався для кібершахрайства, реалізації шахрайських схем, відмивання коштів та іншої злочинної діяльності проти громадян США.

За інформацією Мінфіну США, від моменту створення платформи приблизно у 2022 році через Xinbi Guarantee пройшли цифрові активи та фіатна валюта на суму понад 24 млрд доларів.

Платформа переважно обслуговувала операції у країнах Південно-Східної Азії.

Xinbi Guarantee також надавала операторам шахрайських центрів, мережам з відмивання грошей та кіберзлочинним угрупованням послуги умовного депонування коштів.

За даними американської влади, платформою користувалися, зокрема, північнокорейські хакери та низка структур, які вже перебувають під санкціями.

У США наголосили, що запровадження санкцій є частиною зусиль із протидії транснаціональним кіберзлочинним мережам, які використовують цифрові активи для проведення шахрайських операцій та легалізації незаконно отриманих коштів.