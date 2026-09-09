Влада Нью-Йорка оприлюднила 170 тисяч документів про токсичне повітря після терактів 11 вересня

Документи можуть свідчити, що про ситуацію знали щонайменше два колишні мери Нью-Йорка.

На місці теракту 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку

Мер Нью-Йорка Зоран Мамдані повідомив про оприлюднення десятків тисяч документів, що вказують на замовчування міською владою частини інформації про токсичність повітря після терактів 11 вересня.

Про це повідомляє France24.

11 вересня мине 25 років з часу терактів 2001 року, унаслідок яких у Сполучених Штатах загинуло 2977 людей, здебільшого внаслідок обвалу веж-близнюків у Нью-Йорку.

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За даними федеральної програми медичного моніторингу, з того часу понад 9400 осіб померли від хвороб, пов'язаних з їхнім перебуванням у цьому районі.

Опубліковано 170 тисяч документів про проблеми зі здоров'ям, якість повітря та реакцію міста на теракти. “Це документи, які показують, що місто знало про токсичне повітря навколо Ground Zero, коли саме воно про це дізналося та як діяло для обмеження власної відповідальності”, – сказав мер на пресконференції.

Публікація документів є частиною угоди з “9/11 Health Watch”, групою захисту прав жертв, яка вжила юридичних заходів, щоб змусити місто оприлюднити ці файли.

У групі заявили, що протягом 25 років чотири різні адміністрації мерів приховували від громадськості, Конгресу США та міської ради документи, які показували, що місто насправді знало про небезпеку токсичних хімічних речовин у Нижньому Мангеттені та Західному Брукліні після обвалу Всесвітнього торгового центру. Однак міські чиновники продовжували повідомляти громадськості, що повітря було “безпечним”.

Після первинної хмари пилу від падіння Всесвітнього торгового центру послідували місяці забруднення повітря та завислого пилу, що призвело до онкологічних захворювань, на які досі страждають тисячі мешканців Нью-Йорку.

У документах згадують про двох мерів Нью-Йорка

На питання про те, хто конкретно приховував інформацію Мамдані відповів: “Це стосується багатьох, кому довіряли ньюйоркці”.

Приблизно 173 тисячі документів, оприлюднених у вівторок, а також наступні матеріали, які публікуватимуть у мережі хвилями протягом найближчих 12 місяців, можуть свідчити про причетність двох колишніх мерів Нью-Йорка.

Це Руді Джуліані, який обіймав посаду на момент терактів, та Майкл Блумберг – мер з січня 2002 року по грудень 2013 року.

Головний юридичний радник Нью-Йорка Стівен Бенкс заявив, що частина документів стосується обговорень, які адміністрація Джуліані вела тоді щодо своєї юридичної відповідальності та ризиків для здоров'я.

В іншому документі висвітлюється інформація, надана конгресменом Джеррі Надлером під час перебування Блумберга на посаді, щодо занепокоєння мешканців Нижнього Мангеттена якістю повітря, яким вони дихали.