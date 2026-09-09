Нова будівля може вміщувати до 28 каскадів центрифуг, які використовують для збагачення урану.

Північна Корея розширює ядерну інфраструктуру та продовжує нарощувати виробництво матеріалів для ядерної зброї. На головному ядерному комплексі країни в Йонбені збудували нову двоповерхову споруду для збагачення урану.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), пише BBC.

За оцінками агентства, нова будівля може вміщувати до 28 каскадів центрифуг, які використовують для збагачення урану. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що продовження виробництва матеріалів збройового рівня є приводом для "серйозного занепокоєння".

МАГАТЕ також зафіксувало початок роботи розширеної частини іншого об’єкта зі збагачення урану в Кансоні неподалік Пхеньяна. За даними агентства, прибудову до цього об’єкта звели ще у 2024 році, а ознаки початку її експлуатації датуються січнем 2026-го.

Оцінки МАГАТЕ ґрунтуються на супутникових знімках, відкритих джерелах та фотографіях, опублікованих державними медіа КНДР. Інспекторів агентства в країні немає: Пхеньян вислав їх у 2009 році.

Про нову споруду в Йонбені МАГАТЕ вперше повідомило в червні. У звіті агентства зазначалося, що 3 червня лідер КНДР Кім Чен Ин, імовірно, відвідав "нововідкритий завод із виробництва ядерних матеріалів". Тоді він заявив про значне розширення виробничих потужностей країни, яке, за його словами, відкриває можливості для реалізації масштабніших планів.