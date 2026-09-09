NYT: ЦРУ змінює підходи до шпигунства через економічну загрозу з боку Китаю

Китайські компанії можуть бути законними цілями для американської розвідки, зокрема у сферах штучного інтелекту, напівпровідників і біотехнологій.

ЦРУ розширює розвідувальну діяльність щодо Китаю, зокрема стеження за китайськими компаніями. Причиною цього є не лише військова, а й економічна конкуренція між Пекіном і Вашингтоном.

Про це заявив заступник директора ЦРУ Майкл Елліс під час конференції з кібербезпеки у Вашингтоні, пише The New York Times.

За його словами, характер загроз з боку Китаю суттєво відрізняється від викликів часів Холодної війни. Якщо раніше розвідка була переважно зосереджена на військових можливостях суперника, то нині значна частина важливої інформації стосується технологій та економіки.

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Елліс зазначив, що китайські компанії можуть бути законними цілями для американської розвідки, зокрема у сферах штучного інтелекту, напівпровідників і біотехнологій. За його словами, за нинішньої системи в Китаї важко провести чітку межу між державним і приватним секторами.

Саме тому ЦРУ довелося розширити підходи до збору розвідувальної інформації. Дані про важливі технології, пояснив Елліс, дедалі частіше перебувають у приватному секторі, а не в традиційних для розвідки сферах, пов’язаних із політикою чи військовими питаннями.

Такі заяви відрізняються від підходу попередніх американських адміністрацій, які загалом намагалися розмежовувати шпигунство заради національної безпеки та зовнішньої політики й економічну розвідку. У 2015 році США та Китай навіть уклали угоду про відмову від економічного шпигунства, хоча згодом Вашингтон звинуватив Пекін у її порушенні.

Контекст

Заява заступника директора ЦРУ прозвучала напередодні запланованого цього місяця державного візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до США. Очікується, що серед тем переговорів будуть саме конкуренція у сфері штучного інтелекту та торгівля.

За даними Національного агентства з безпеки, ФБР та Агентства з кібербезпеки та інфраструктурної безпеки США, деякі китайські компанії щонайменше з 2024 року в промислових масштабах викрадають комерційні секрети американських конкурентів.