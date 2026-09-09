​Глава МЗС Німеччини допустив передачу Україні даних про українських чоловіків призовного віку

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль підтримав заклик голови Християнсько-соціального союзу Маркуса Зедера щодо повернення в Україну українських чоловіків призовного віку, які перебувають у Німеччині.
Про це Вадефуль заявив в інтерв’ю BILD.
Він зазначив, що німецька влада потенційно може допомогти Україні встановити місце перебування таких чоловіків і передати відповідну інформацію українському уряду.
За словами міністра, Німеччина має дані про українців, які проживають на її території. Зокрема, йдеться про інформацію щодо людей, які отримують соціальні виплати, зареєстровані в країні або мають певний статус перебування.
Вадефуль вважає, що на основі цих даних українська влада могла б звертатися до чоловіків із повідомленням про необхідність їхньої мобілізації.
"Я вважаю, що це можна і потрібно обговорювати", – сказав німецький міністр. Водночас він наголосив, що повернення українських чоловіків до України має відбуватися без примусу.
Вадефуль зазначив, що Німеччина нині є найбільшим фінансовим і військовим партнером України, тому, на його думку, німецька оборонна промисловість має отримувати вигоду від відповідних закупівель. Він заявив, що Берлін наразі не повністю задоволений обсягами замовлень української сторони у Німеччині та попросив уряд України переглянути це питання.
- В липні Рада Європейського Союзу офіційно затвердила рішення щодо продовження режиму тимчасового захисту для українців ще на рік – до 4 березня 2028 року. До директиви вперше було внесено умову, відповідно до якої військовозобов'язані здобувачі статусу мають довести, що не підлягають мобілізації або ж виконали вимоги українського законодавства щодо призову та перетину кордону.
- Тим часом уряд Угорщини заявив, що залишає за собою право надавати захист чоловікам призовного віку, які прибувають з України, передусім етнічним угорцям із Закарпаття.