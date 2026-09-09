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​Глава МЗС Німеччини допустив передачу Україні даних про українських чоловіків призовного віку

Йдеться про інформацію щодо людей, які отримують соціальні виплати, зареєстровані в країні або мають певний статус перебування.

​Глава МЗС Німеччини допустив передачу Україні даних про українських чоловіків призовного віку
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль підтримав заклик голови Християнсько-соціального союзу Маркуса Зедера щодо повернення в Україну українських чоловіків призовного віку, які перебувають у Німеччині.

Про це  Вадефуль заявив в інтерв’ю BILD.

Він зазначив, що німецька влада потенційно може допомогти Україні встановити місце перебування таких чоловіків і передати відповідну інформацію українському уряду.

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За словами міністра, Німеччина має дані про українців, які проживають на її території. Зокрема, йдеться про інформацію щодо людей, які отримують соціальні виплати, зареєстровані в країні або мають певний статус перебування.

Вадефуль вважає, що на основі цих даних українська влада могла б звертатися до чоловіків із повідомленням про необхідність їхньої мобілізації.

"Я вважаю, що це можна і потрібно обговорювати", – сказав німецький міністр. Водночас він наголосив, що повернення українських чоловіків до України має відбуватися без примусу.

Вадефуль зазначив, що Німеччина нині є найбільшим фінансовим і військовим партнером України, тому, на його думку, німецька оборонна промисловість має отримувати вигоду від відповідних закупівель. Він заявив, що Берлін наразі не повністю задоволений обсягами замовлень української сторони у Німеччині та попросив уряд України переглянути це питання.

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