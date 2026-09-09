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Мерц назвав плани німецьких ультраправих щодо “реміграції” етнічними чистками

“Кожен шостий працівник кваліфікованих робітничих професій має іноземний паспорт".

Мерц назвав плани німецьких ультраправих щодо “реміграції” етнічними чистками
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що плани жорсткої боротьби з міграцією, запропоновані ультраправою партією “Альтернатива для Німеччини”, спустошать німецьку економіку.

Про це повідомляє Politico.

Мерц під час виступу в Бундестазі зазначив, що “реміграція” – це синонім етнічних чисток на основі походження та кольору шкіри.

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“Кожен шостий працівник кваліфікованих робітничих професій має іноземний паспорт. Якщо ті, хто працює в Німеччині, будуть змушені знову покинути країну, бо ви виступаєте за “реміграцію”, то кваліфіковані професії в Німеччині більше не зможуть функціонувати. Тоді жоден будинок для людей похилого віку не залишиться відкритим, і жодна лікарня в Німеччині не продовжить роботу. Тоді жоден ресторан не зможе продовжити свою діяльність у Німеччині. Це буде результатом вашої імміграційної політики”, – сказав він.

Нещодавно ультраправа партія “Альтернатива для Німеччини” здобула переконливу перемогу у східній федеральній землі Саксонія-Ангальт, де політична сила заледве не отримала абсолютну парламентську більшість.

“Реміграція” – це ультраправа концепція, яка може варіюватися від депортації людей без легального статусу до масового вивезення іммігрантів та їхніх нащадків. У своїй передвиборчій програмі для Саксонії-Ангальт “Альтернатива для Німеччини” присвятила цілий розділ “імміграції та реміграції”.

Кандидат партії на посаду прем’єр-міністра землі Ульріх Зігмунд у 2023 році відвідав зустріч, де члени партії та ультраправі екстремісти обговорювали “плани реміграції”. Вони передбачали масову депортацію “неасимільованих” громадян Німеччини та спровокували унаслідок загальнонаціональні протести.

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