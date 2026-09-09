Мерц назвав плани німецьких ультраправих щодо “реміграції” етнічними чистками

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що плани жорсткої боротьби з міграцією, запропоновані ультраправою партією “Альтернатива для Німеччини”, спустошать німецьку економіку.

Про це повідомляє Politico.

Мерц під час виступу в Бундестазі зазначив, що “реміграція” – це синонім етнічних чисток на основі походження та кольору шкіри.

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“Кожен шостий працівник кваліфікованих робітничих професій має іноземний паспорт. Якщо ті, хто працює в Німеччині, будуть змушені знову покинути країну, бо ви виступаєте за “реміграцію”, то кваліфіковані професії в Німеччині більше не зможуть функціонувати. Тоді жоден будинок для людей похилого віку не залишиться відкритим, і жодна лікарня в Німеччині не продовжить роботу. Тоді жоден ресторан не зможе продовжити свою діяльність у Німеччині. Це буде результатом вашої імміграційної політики”, – сказав він.

Нещодавно ультраправа партія “Альтернатива для Німеччини” здобула переконливу перемогу у східній федеральній землі Саксонія-Ангальт, де політична сила заледве не отримала абсолютну парламентську більшість.

“Реміграція” – це ультраправа концепція, яка може варіюватися від депортації людей без легального статусу до масового вивезення іммігрантів та їхніх нащадків. У своїй передвиборчій програмі для Саксонії-Ангальт “Альтернатива для Німеччини” присвятила цілий розділ “імміграції та реміграції”.

Кандидат партії на посаду прем’єр-міністра землі Ульріх Зігмунд у 2023 році відвідав зустріч, де члени партії та ультраправі екстремісти обговорювали “плани реміграції”. Вони передбачали масову депортацію “неасимільованих” громадян Німеччини та спровокували унаслідок загальнонаціональні протести.