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У Швейцарії стався вибух на гідроелектростанції, є постраждалі

Двоє людей отримали тяжкі травми.

У Швейцарії стався вибух на гідроелектростанції, є постраждалі
Прапор Швейцарії
Фото: З відкритих джерел

На гідроелектростанції Ритом у кантоні Тичино на півдні Швейцарії вранці 9 вересня стався вибух. Унаслідок інциденту двоє людей отримали тяжкі травми.

Про це повідомив швейцарський телеканал RSI.

Вибух пролунав близько 9:30. За попередньою інформацією, після нього частина будівлі обвалилася, а під завалами могли опинитися люди.

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Стан будівлі наразі оцінюють. Причину вибуху офіційно поки не встановили. У поліції інцидент назвали серйозним нещасним випадком на виробництві.

Гідроелектростанція Ритом має стратегічне значення для енергопостачання швейцарських залізниць. Вона працює з 1917 року, має потужність 44 МВт і забезпечує електроенергією залізничну лінію через Сен-Готард – один із ключових транспортних коридорів через Альпи.

Щороку станція виробляє близько 155 ГВт·год електроенергії.

Поруч із чинною ГЕС будується нова станція Ритом. Її загальна генерувальна потужність становитиме 120 МВт. Одна турбіна потужністю 60 МВт працюватиме на потреби залізниці, а друга – такої самої потужності – постачатиме електроенергію в мережу кантону Тичино. Комерційний запуск нової ГЕС запланований на 2027 рік.

Швейцарські федеральні залізниці (SBB) вважають проєкт стратегічно важливим через зростання пасажирських і вантажних перевезень через базисні тунелі Сен-Готард та Ченері. Нова станція також має забезпечувати електропостачання в надзвичайних ситуаціях та відігравати важливу роль під час евакуації людей із тунелів.

Компанія Ritom SA, яка займається будівництвом нової ГЕС, на 75% належить SBB і на 25% – кантону Тичино.

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