​Фінляндія закрила справу щодо чотирьох українських дронів

Фінські правоохоронці завершили розслідування чотирьох випадків потрапляння на територію країни українських дронів із вибухівкою. Підстав для кримінального переслідування не знайшли.
Про це повідомили Національне бюро розслідувань Фінляндії (NBI) та Прикордонна служба, які спільно розслідували інциденти, інформує YLE.
Усі чотири безпілотники були виготовлені в Україні, мали схожі моделі та призначалися для військового використання. Їх виявили у березні в Коуволі, Лумякі та поблизу Паріккали, а у квітні – біля Іітті.
Один із дронів, за даними фінської влади, вибухнув у повітрі. Три інші після виявлення знищили під час контрольованих вибухів. Водночас жоден із безпілотників не спричинив травмування людей або пошкодження майна.
Прикордонна служба розглядала інциденти як порушення території Фінляндії, а NBI перевіряло можливість кримінального переслідування через створення серйозної небезпеки. Розслідування не виявило доказів, достатніх для його продовження.
- Українські дрони перетнули повітряний простір Фінляндії у березні, під час української атаки на Росію. У МЗС України наголосили, що перепросили у фінів за інцидент.
- Згодом президент Зеленський провів телефонну розмову з фінським колегою Александром Стуббом. Лідери країни обговорили інцидент та дійшли до спільного рішення. Якого саме – не озвучили.